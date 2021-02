É montagem foto de Luciano Huck com deputado federal Daniel Silveira

Uma montagem do apresentador Luciano Huck junto ao deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ) viralizou nas redes. Na última terça-feira, 16, o deputado foi preso após publicar um vídeo em que fez apologia ao AI-5 e atacou ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Na fotografia adulterada digitalmente, o rosto do empresário Junior Durski foi substituído pelo do deputado. A imagem original, feita pela fotógrafa Gianne Carvalho, está disponível desde setembro de 2017 nas redes sociais de Durski.

O registro ocorreu durante a inauguração da centésima unidade da rede de hamburguerias Madero, da qual Durski é dono e Huck foi sócio até julho do ano passado, quando vendeu sua participação. Em notícia veiculada no jornal Gazeta do Povo, no blog Panela do Anacreon, é possível encontrar outras imagens do encontro.

As duas imagens têm vários elementos em comum, como se pode observar no quadro abaixo.

A montagem, inicialmente, foi publicada em tom de piada, no Twitter, pelo jornalista Renato Rovai, da Revista Fórum. Mas passou a ser compartilhada como se fosse verídica. Comentários deixados por usuários nas postagens mostram que muitas pessoas acreditaram se tratar de uma foto verídica.

Após a repercussão negativa, Rovai deletou a imagem e postou: “Fiz uma piada ontem com uma montagem de uma foto do Luciano Huck e do deputado bombadão. Nada demais. Só um do lado do outro e uma frase ‘ô cara bom de amizades’. Teve muita gente que levou a sério e começou a me atacar. Tá difícil. Apaguei o post pra não polemizar mais”.

Não foram encontradas imagens verdadeiras do apresentador Luciano Huck junto ao deputado federal Daniel Silveira.

A Agência Lupa e o Aos Fatos checaram conteúdo semelhante.

