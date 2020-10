É montagem foto de Dilma jovem ao lado de Fidel Castro

É montagem uma imagem que mostra a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) jovem ao lado do falecido líder cubano Fidel Castro. A petista até chegou a se encontrar com o ex-presidente de Cuba em 2012, mas a foto editada para incluir o rosto de Dilma foi tirada quando ela tinha 11 anos. Esta peça de desinformação foi compartilhada ao menos 5,3 mil vezes no Facebook.

A foto original está disponível no banco Getty Images. Ela foi clicada por John Duprey, fotógrafo do NY Daily News, em 22 de abril de 1959. Naquele ano, Dilma tinha 11 anos.

A legenda diz que Fidel Castro estava em Nova York e se encontrou com Grayson Kirk, presidente da Universidade de Columbia. A mulher que aparece ao seu lado é loira. Detalhes em comum na foto original e na imagem do boato permitem concluir se tratar da mesma situação: o vestido da mulher, seu colar, os detalhes da cortina ao fundo e uma bandeira próxima da parede.

Para identificar a origem da fotografia utilizada, o Estadão Verifica utilizou o mecanismo de busca reversa de imagens do Google. Ele permite identificar outras vezes em que as fotos foram utilizadas anteriormente.

Não é a primeira vez que a ex-presidente Dilma é alvo de desinformação. O Estadão Verifica já checou postagens que acusavam a petista de ter participado de um assalto a banco em São Paulo durante a ditadura. A alegação é falsa.

Este boato também foi checado por Agência Lupa.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

