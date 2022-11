É falso tuíte atribuído a Lula que sugere ‘desmilitarizar, despolitizar e desarmar’ polícias

É montagem um tuíte atribuído ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em que ele supostamente anuncia que em seu “primeiro pacote de ações” ele irá “desmilitarizar, despolitizar e desarmar” as polícias. A falsa declaração diz que policiais devem “servir o Brasil e não organizações bolsonaristas”. Não há postagens como essa na rede social de Lula. A foto e o nome de usuário são iguais aos utilizados pelo político no Twitter, mas é possível perceber que a fonte gráfica do texto é diferente da usada pela plataforma. Não há registro de uma publicação de Lula com esse teor em nenhum veículo da mídia profissional.

O Estadão Verifica usou a busca avançada na plataforma de monitoramento TweetDeck para encontrar todas as vezes em que a conta de Lula (@LulaOficial) usou o termo ‘polícias’. A última vez em que isso ocorreu foi em 22 de agosto de 2018, quando ele disse que o plano de governo do então candidato à Presidência Fernando Haddad iria federalizar alguns crimes para que “as polícias civil e militar possam cuidar dos crimes contra a vida”.

“Queremos levar policlínicas para o interior do estado. Vamos entrar com instituto federal, Senac e Senai para reforçar a rede do Ensino Médio. E federalizar alguns crimes para que as polícias civil e militar possam cuidar dos crimes contra a vida” – @Haddad_Fernando #PlanoLula — Lula 13 (@LulaOficial) August 22, 2018

Já o termo ‘polícia’ foi citado em 28 de outubro de 2022, quando ele lembrou o ataque de Roberto Jefferson com tiros e granadas contra a Polícia Federal.

Sabe qual o modelo de cidadão pacífico do Bolsonaro? O Roberto Jefferson, armado até os dentes atirando na Polícia Federal. #LulaNaGlobo #DebateNaGlob — Lula 13 (@LulaOficial) October 29, 2022

Não é incomum que usuários façam capturas de tela de postagens antes que seus autores as deletem, mas neste caso o tuíte falso usa uma fonte gráfica diferente da do Twitter. Observe como seria a aparência do tuíte caso tivesse sido realmente publicado na rede social. As diferenças podem ser notadas na palavra “organizações”, que tem o “g”, o “ç” e o til grafados diferentemente.

Plano de governo não cita ‘desmilitarização’

O plano de governo de Lula está disponível no site DivulgaCandContas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No documento não há nenhuma menção dos termos ‘desmilitarizar’, ‘desmilitarização’, ‘desarmamento’, ‘despolitizar’ ou ‘despolitização’.

Documento Plano de governo do Lula PDF

Sobre a segurança pública, a campanha de Lula informou que priorizará “políticas públicas interfederativas e intersetoriais pautadas pela valorização da vida e da integridade física, pela articulação entre prevenção e uso qualificado da ação policial, pela transparência e pela participação social”. Fala também em “modernização das instituições de segurança e das carreiras policiais”, aprimoramento da capacitação dos agentes e melhorias nos mecanismos de controle para combater a violência policial.

No último debate presidencial antes do segundo turno, Lula lembrou a sua política de desarmamento da população civil. Já no primeiro discurso após ser eleito Presidente, em um hotel na cidade de São Paulo, Lula disse que é hora de baixar as armas, em referência às medidas adotadas por Jair Bolsonaro para facilitar o acesso a armas pelos cidadãos civis. “Armas matam. E nós escolhemos a vida.”