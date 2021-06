É falso que vídeo mostre Lula sendo expulso por manifestantes em cidade na Bahia

É falso que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha sido expulso recentemente por manifestantes em Itanagra, na Bahia. Um vídeo que circula nas redes sociais não é recente nem foi gravado no Nordeste. Na verdade, a filmagem é de março de 2018, durante a “Caravana Lula pelo Brasil”, no Sul do País. A assessoria do petista nega que ele tenha sido “expulso” durante sua passagem nesses municípios.

Leia Também Posts fazem comparações enganosas sobre transposição do São Francisco para exaltar Bolsonaro

Com mais de 360 mil visualizações e 25 mil curtidas no YouTube, o vídeo de 40 segundos mostra o momento em que pessoas gritam “Lula, ladrão, teu lugar é na prisão” e outros xingamentos durante a passagem dos ônibus da caravana. A gravação é de 21 de março de 2018, na cidade gaúcha de São Vicente do Sul. Outro vídeo publicado naquele dia pelo Movimento Brasil Livre (MBL) mostra a mesma cena.

Situações como essa aconteceram entre 2017 e em 2018 quando o petista era pré-candidato a presidente nas eleições de 2018. Ao Estadão Verifica, a assessoria de Lula esclareceu que a última vez que o ex-presidente esteve na Bahia foi em novembro de 2019, dias após deixar a prisão em Curitiba. Na ocasião, ele publicou em seu Instagram uma foto do banho de mar com a legenda “reencontro com a liberdade”.

Ainda segundo a assessoria, a ida para a Bahia ocorreu devido a uma reunião da Executiva Nacional do Partido dos Trabalhadores (PT), em Salvador, e não incluiu passagem por Itanagra. Nas redes sociais de Lula, é possível ver suas viagens recentes. Ele teve compromissos em cidades como Diadema (SP) e Brasília (DF) nas últimas semanas.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.