Boato contra STF mostra falso ‘privilégio’ de Lula na prisão

É falsa uma publicação no Facebook que alega que o Supremo Tribunal Federal (STF) teria disponibilizado um gabinete para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva “despachar” da sede da Polícia Federal em Curitiba (PR), onde ele está preso desde abril de 2018. O post enganoso é ilustrado por uma foto do político acompanhado de outras cinco pessoas.

O conteúdo foi compartilhado no dia seguinte à data em que a foto foi tirada, 17 de setembro de 2019. A imagem foi feita durante uma reunião de Lula com advogados e membros do Conselho Nacional de Direitos Humanos (CNDH) em uma sala da Superintendência da Polícia Federal em Curitiba. O encontro foi solicitado pelo próprio conselho e autorizado pela juíza Carolina Lebbos, responsável pela 12ª Vara Federal de Curitiba.

Documento AUTORIZAÇÃO DA JUÍZA CAROLINA LEBBOS

Aparecem na foto os advogados de Lula, Valeska Martins e Cristiano Zanin Martins, sentados ao lado do ex-presidente. O CNDH está representado pelos conselheiros Leonardo Pinho, da Central de Cooperativas e Empreendimentos Solidários (Unisol Brasil), Leandro Scalabrin, da Associação Nacional dos Atingidos por Barragens (ANAB), e Ismael César, da Central Única dos Trabalhadores (CUT).

Em nota, o conselho afirma que na reunião foi colhido o depoimento do ex-presidente acerca da denúncia de “seletividade, discriminação e violações de direitos humanos e princípios constitucionais pela justiça brasileira” no processo que levou à prisão de Lula. A denúncia teve como base a divulgação de mensagens da força-tarefa da Lava Jato pelo site The Intercept Brasil.

Após o depoimento de Lula, os relatores também visitaram a cela onde o ex-presidente está preso.

Esta entrevista faz parte de um relatório que o CNDH prepara sobre a prisão de Lula, que deve ser publicado até o final deste ano. O órgão também pretende ouvir o ministro da Justiça, Sergio Moro, o procurador da República Deltan Dallagnol e o jornalista Glenn Greenwald, um dos fundadores do The Intercept.

O CNDH é um órgão independente criado em 1964 cuja função é promover e defender os direitos humanos no Brasil. É composto por 11 representantes da sociedade civil e 11 do poder público, incluindo Ministério dos Direitos Humanos, Polícia Federal e Câmara dos Deputados.

Também procurado pela reportagem, o STF negou, em nota, que a Corte tenha atendido a qualquer solicitação de gabinete feita pelo ex-presidente.

