É falso que Rodrigo Maia tenha defendido fundo eleitoral ‘nem que isso custe a vida de alguns brasileiros’

É falso que o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ) tenha publicado no Twitter que é preciso manter a verba do fundo eleitoral “nem que isto custe a vida de alguns brasileiros”. O tuíte foi feito por uma conta falsa, @RobrigoMaia (com a letra B no lugar de D), que já foi suspensa da plataforma.

O boato circula desde o início do mês nas redes sociais, mas voltou a ganhar engajamento esta semana. Maia já se posicionou sobre o assunto em seu perfil oficial de Twitter: “Fake news é coisa de covarde. Criaram uma conta falsa com meu nome para desinformar e mentir”.

Fake news é coisa de covarde. Criaram uma conta falsa com meu nome para desinformar e mentir. Pra esses pistoleiros digo: os cães ladram, mas a caravana passa. Vamos em frente que temos uma crise grave (que eles não acreditam porque a terra é plana e o vírus é conspiração). pic.twitter.com/t5POCSaNmD — Rodrigo Maia (@RodrigoMaia) April 6, 2020

A maioria dos deputados é a favor de destinar recursos do Fundo Eleitoral para esforços de combate ao novo coronavírus. Veja no placar elaborado pelo ‘Estado’.

