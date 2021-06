É falso que reportagem da Globo tenha ligado morte de Lázaro a Bolsonaro

É falso que o Jornal Hoje, telejornal da Globo, tenha transmitido reportagem relacionando a morte de Lázaro Barbosa, em Goiás, ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Circula nas redes uma montagem que faz parecer que a emissora teria acusado Bolsonaro de ter mandado executar o criminoso.

A foto mostra um repórter segurando um microfone da TV Globo. A imagem contém o logotipo do Jornal Hoje e a frase “Investigação diz que ordem pra (sic) executar Lázaro veio de Bolsonaro”. Na verdade, a tarja original da reportagem dizia “Morre Lázaro Barbosa: Caçada terminou em confronto e morte depois de 20 dias”.

A ferramenta de monitoramento de redes sociais CrowdTangle encontrou 13 posts com essa montagem que somam 3.371 interações no Facebook.

Lázaro Barbosa era suspeito de matar quatro pessoas de uma mesma família e um caseiro no começo do mês e estava sendo procurado por uma força-tarefa de 200 agentes policiais havia 20 dias. Ele foi morto nesta segunda-feira, 28, após entrar em confronto com a polícia, por isso o Estadão Verifica procurou a reportagem original nesta data.

No Globoplay, é possível encontrar a reportagem utilizada pelo boato. Na verdade, o vídeo é de uma entrada às 10h em meio à programação padrão no momento exato em que a Polícia Civil de Goiás informava a captura e morte de Lázaro.

Investigação segue

Ao contrário do que sugere o conteúdo checado aqui, não há menção nos veículos de comunicação tradicionais de que Bolsonaro estaria envolvido na morte de Lázaro. Nas redes sociais, o presidente parabenizou a Polícia Militar de Goiás pela captura e morte de Lázaro. “O Brasil agradece! Menos um para amedrontar as famílias de bem. Suas vítimas, sim, não tiveram uma segunda chance. Bom dia a todos!”

– Parabéns aos heróis da PM-GO por darem fim ao terror praticado pelo marginal Lazaro, que humilhou e assassinou homens e mulheres a sangue frio. O Brasil agradece! Menos um para amedrontar as famílias de bem. Suas vítimas, sim, não tiveram uma segunda chance. Bom dia a todos! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 28, 2021

O presidente também se referiu à morte como “CPF cancelado”. A expressão é uma gíria do meio policial para se referir a mortes ou execuções. Ele foi criticado nas redes sociais por usar a expressão e o tema foi um dos assuntos mais comentados no Twitter.

LÁZARO: CPF CANCELADO! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) June 28, 2021

Após a morte de Lázaro, o secretário de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO) Rodney Miranda disse que o criminoso contava com uma rede de pessoas que o estariam acobertando. Ele falou que há oito inquéritos atribuídos a Lázaro nos quais a Polícia Civil acredita ter havido participação de outras pessoas, tanto na execução quanto no mando, isto é, pessoas que teriam mandado ele cometer os crimes.

O Estadão Verifica também checou postagens que falsamente associavam citações de apoio a Lázaro a políticos de esquerda.

