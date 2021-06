É falso que Renato Gaúcho tenha declarado que está ‘à disposição para honrar as cores da nação’

Circula nas redes sociais que Renato Gaúcho teria feito um “discurso patriótico” e se colocado à disposição para substituir o técnico Tite no comando da Seleção Brasileira antes da Copa América 2021. Não é verdade: além de não existir qualquer registro da suposta declaração na imprensa, a assessoria do ex-treinador do Grêmio confirmou que se trata de uma mensagem falsa.

“Fake. Ele nunca disse isso”, escreveu por mensagem um assessor de Renato Portaluppi, procurado pelo Estadão. “Ele não comentou e nem vai comentar nada a respeito da seleção. Além de ser amigo do Tite, respeita demais o profissional.”

Leia Também Frase de Daniel Alves sobre Bolsonaro é antiga e não tem relação com a Copa América 2021

O nome de Renato Gaúcho foi envolto em uma polêmica ao surgirem notícias de que o presidente afastado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Rogério Caboclo, teria prometido a troca de comando do grupo ao presidente Jair Bolsonaro. A informação foi divulgada no domingo pelo jornalista do SporTV André Rizek.

Atletas e comissão técnica da Seleção estão insatisfeitos com a realização da Copa América no Brasil — bancada por Bolsonaro em quatro cidades após as desistências de Colômbia e Argentina. Em entrevistas, tanto o técnico Tite quanto o jogador Casemiro externaram o desconforto com o torneio. Também foram registrados protestos da população no Distrito Federal. A competição começa em 13 de junho.

Com a articulação política de Bolsonaro pela Copa América, uma série de conteúdos ganharam alcance nas redes nos últimos dias. O Estadão Verifica também mostrou mais cedo que uma declaração antiga do jogador Daniel Alves circula fora de contexto e não tem relação com a Copa América 2021.

