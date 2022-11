É falso que pessoas armadas em vídeo estivessem comemorando eleição de Lula

A comemoração com tiros para o alto gravada em vídeo que circula nas redes sociais não é referente à vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), eleito presidente no segundo turno realizado no último domingo, 30. As imagens já circulavam nas redes sociais antes do encerramento da votação.

A gravação mostra várias pessoas comemorando com as mãos para o alto e aos gritos. Algumas seguram armas pesadas e atiram para o alto. É possível perceber que foi registrada no período da noite e o ambiente é tomado pelo tom vermelho do uso de sinalizadores.

O conteúdo tem sido amplamente compartilhado no Instagram e Twitter acompanhado das legendas “seu voto tá sendo comemorado por bandidos” e “faz o L”, em referência ao símbolo com a mão adotado por apoiadores do petista. A cor vermelha presente no vídeo ajuda a enganar quem o assiste.

As imagens, contudo, já haviam sido postadas no Twitter logo no início da votação, ainda pela manhã, às 08h37. A conta @CpxDaPenhaCpxD2 afirma, no tuíte, se tratar de um baile da facção criminosa Comando Vermelho (CV) em comemoração ao título do Flamengo na Libertadores, conquistado no dia anterior, sábado, 29, em um jogo contra o Athletico-PR.

Ainda conforme a postagem, o vídeo teria sido gravado no “Complexo do Corte 8”, referindo-se à comunidade Corte Oito, localizada no Complexo da Mangueirinha, em Duque de Caxias, na baixada fluminense. A área sofre ação de traficantes ligados ao CV.

No vídeo, algumas pessoas estão vestindo a camiseta rubro-negra do time e é visível parte de um toldo listrado nas cores vermelha e preta. A postagem foi compartilhada por contas de torcedores do Flamengo. Não foi possível confirmar, entretanto, que se tratasse de uma comemoração flamenguista e se o conteúdo realmente foi gravado no lugar e ocasião citados.

O aplicativo do Instituto Fogo Cruzado registrou a ocorrência de tiros sem vítimas no Corte Oito, no sábado, às 22h26.

A reportagem procurou a assessoria de comunicação da Polícia Civil do Rio de Janeiro para saber se a origem do vídeo foi identificada e se os disparos de arma de fogo estão sendo investigados, mas não recebeu resposta até o momento.