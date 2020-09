É falso que o Exército não tenha soldados atuando no combate às chamas no Pantanal

Uma postagem viral no Facebook traz dados enganosos sobre o contingente que atua no combate ao fogo no Pantanal brasileiro. O post afirma haver “166 pessoas tentando salvar o Pantanal” e diz que o presidente Jair Bolsonaro não teria mandado “nenhum homem do Exército” para a região. As informações não condizem com o informado pelos órgãos responsáveis.

A postagem analisada pelo Estadão Verifica, compartilhada 1,7 mil vezes no Facebook, foi postada em 16 de setembro. Dois dias antes, o governo do Estado do Mato Grosso já havia informado que naquele momento tinha “em torno de 2500 profissionais envolvidos no combate [às chamas], ‘das forças de Segurança, da Defesa Civil, dos Bombeiros, voluntários e até do Exército Brasileiro’”.

Na quarta-feira, 16, o governo do Mato Grosso do Sul informou que “possui 230 homens atuando nos incêndios do Pantanal entre brigadistas do Ibama, militares do Corpo de Bombeiros e militares da Marinha”. Já no Cerrado, na região do Parque Estadual das Nascentes do Taquari, “são 140 homens entre militares do Corpo de Bombeiros e do Exército Brasileiro”.

Segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, 500 brigadistas voluntários trabalham em todo o Estado. Ela participou de uma reunião sobre o tema com o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e o governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), 500 brigadistas voluntários trabalham em todo o Estado.

Militares no combate às chamas

O Ministério da Defesa informou ao Estadão Verifica por e-mail que atua na região do Pantanal em Mato Grosso do Sul desde o dia 25 de julho e em Mato Grosso desde 5 de agosto. “Somam-se aproximadamente 40 viaturas e duas embarcações utilizadas diariamente no transporte de brigadistas e no despejo de água para conter as chamas. Em média, estão engajados nas atividades 200 militares.”

O apoio de militares no combate às chamas primeiramente em Mato Grosso do Sul, depois no Mato Grosso, foi confirmada por Marcio Yule, coordenador do programa de brigadistas do Ibama (PrevFogo) no MS.

O Ministério da Defesa informou, ainda, que, em 15 de setembro, “foram deslocados 90 militares e 11 viaturas do Exército para a cidade de Alcinópolis (MS), a fim de apoiar o combate aos incêndios florestais”.

Efetivo do Exército

“O Exército tem 336 mil soldados. Sabe quantos Bolsonaro enviou para combater as chamas? Nenhum!”, diz a postagem analisada. De acordo com o Centro de Comunicação Social do Exército, o efetivo da corporação é menor do que o citado no post: 220.830 militares.

Um documento publicado pelo Ministério da Defesa em dezembro do ano passado compila informações para fins de estudos e tomada de decisões (veja mais abaixo). À época, o efetivo total das Forças Armadas era de 364.409 militares no total, distribuídos entre:

Marinha – 77.879

Exército – 219.361

Aeronáutica – 67.169

Este conteúdo também foi checado pela Agência Lupa.

