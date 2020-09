É falso que Niemeyer tenha dito que Brasília deveria ter sido projetada em ‘forma de camburão’

É falso que o arquiteto Oscar Niemeyer tenha dito que Brasília deveria ter sido projetada “em forma de camburão” e que a capital do País hoje é usada “como pinico”, devido à qualidade dos políticos brasileiros. Não há registro de que Niemeyer tenha feito qualquer declaração nesse sentido em toda sua carreira. Ele foi responsável pelo desenho dos principais prédios cívicos de Brasília.

Paulo Sergio Niemeyer, presidente do Instituto Niemeyer e neto do arquiteto, disse ao Estadão Verifica que desconhece que o arquiteto tenha feito qualquer afirmação sequer parecida. “Garanto que ele nunca disse e nunca diria essa frase. Meu avô era um homem de grande cultura, e a a afirmação não condiz com ele, inclusive pelas palavras utilizadas”, disse Paulo, que trabalha há mais de dez anos na preservação do legado do avô, morto em 2012.

A postagem sugere que a frase teria sido dita por Niemeyer em seu aniversário de 102 anos, completados em dezembro de 2009. A foto utilizada no boato é de maio de 2010, de Pedro Carrilho, da Folha de S.Paulo. No mesmo mês, foi amplamente noticiado que Niemeyer foi a principal ausência das festividades do 50º aniversário de Brasília.

A publicação analisada pelo Estadão Verifica foi publicada em 2017 no Facebook, mas voltou a circular recentemente. Nas últimas 24 horas, foram 5,3 mil compartilhamentos. A ferramenta CrowdTangle indica que o boato circula nas redes sociais ao menos desde 2011. E-farsas e Boatos.org também publicaram checagens sobre esse conteúdo.

