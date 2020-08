É falso que molhar a cabeça primeiro no banho aumente o risco de ataque cardíaco

Uma postagem falsa nas redes sociais sugere que molhar primeiro a cabeça ao tomar banho aumenta o risco de ataques cardíacos e quedas. Segundo o boato, o corpo tentaria “ajustar sua temperatura muito rapidamente” nessa situação, aumentando a velocidade com que o sangue chega na cabeça e favorecendo o rompimento de vasos. A fonte da alegação seria um professor de medicina dos Estados Unidos na Malásia, cujo nome não é identificado.

De acordo com o cardiologista do Hospital do Coração (HCor) Bernardo Noya, a afirmação é falsa: “Não há referência na literatura, nem dados científicos que relacionem o banho ao enfarte agudo do miocárdio”. O médico também disse desconhecer qualquer trabalho que tenha demonstrado que uma sequência específica para lavar as partes do corpo durante o banho possa proteger as pessoas de ataques cardíacos.

O especialista afirma que pode ocorrer confusão em relação ao assunto, porque há vários relatos de pacientes que sofreram um mal súbito no banheiro. Mas isso acontece porque as pessoas costumam se dirigir ao banheiro quando não se sentem bem, aponta o médico. As doenças cardíacas causam sintomas como mal estar, náuseas e vômito, por exemplo.

Noya acrescenta que alguns tipos de desmaios realmente tendem a ocorrer mais no banheiro, porque estão relacionados ao ato de urinar ou ao banho com água muito quente. “Mas esses episódios tendem a ser rápidos e totalmente reversíveis, sem relações com enfarte ou óbito”, diz o médico.

Segundo o cardiologista, a melhor maneira de evitar enfartes é adotar medidas de comportamento amplamente divulgadas, como praticar exercício físico, manter uma alimentação saudável e evitar o sobrepeso e o tabagismo. Diabetes, colesterol e pressão arterial alta são outros fatos de risco para doenças cardíacas.

O Ministério da Saúde relata que os principais inimigos do coração são o tabagismo e o colesterol em excesso, porque favorecem o acúmulo e a formação de placas de gordura, além de hipertensão, obesidade, estresse, depressão e diabetes.

Ao pesquisar sobre a origem desse boato, o Estadão Verifica encontrou um texto parecido em inglês. Nesta versão, o professor de medicina citado é chamado “Dr Ariel Quintana”, da Universiti Teknologi Malaysia (UTM). Porém, não há nenhuma referência a esse nome nas páginas da instituição. A reportagem pediu explicações à universidade por e-mail, mas não obteve retorno.

A imagem que acompanha diversas das postagens falsas também não mostra o coração de uma pessoa após sofrer um ataque cardíaco. Na verdade, a foto mostra um coração suíno com cisticercose — infecção causada por um tipo de tênia. O Estadão Verifica desmentiu um boato com a mesma imagem em março deste ano.

O Brasil tem cerca de 93 mil mortes ao ano por infarto, segundo dados de mortalidade do Ministério da Saúde de 2018. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 17,9 milhões de pessoas morrem a cada ano por doenças cardiovasculares, cerca de 31% dos óbitos em todo o mundo.

Aos Fatos, Fato ou Fake e AFP Checamos também analisaram o boato e concluíram que a mensagem é falsa.

