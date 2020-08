É falso que Maria do Rosário tenha criticado PM que reagiu a tentativa de assalto

Um boato de 2016 sobre a deputada federal Maria do Rosário (PT–RS) voltou a viralizar nesta semana. Na postagem falsa, uma montagem leva a crer que a parlamentar teria criticado nas redes sociais um policial militar que reagiu a uma tentativa de assalto em São Paulo. A postagem foi compartilhada ao menos 2,7 mil vezes desde o dia 26 de agosto.

“Era bom que a sociedade parasse para pensar: hoje temos três famílias chorando em razão da ação desse PM opressor. Caso ele não tivesse reagido, apenas uma família choraria. Assim, o prejuízo teria sido menor para a sociedade”, diz a publicação falsa. A postagem acompanha a reprodução de uma manchete real do portal G1: “PM que dirigia Uber em SP mata 3 que tentaram assaltá-lo; veja vídeo”.

A notícia do G1 foi publicada em 6 de novembro de 2016 e informa que o caso ocorreu na tarde do dia anterior, 5 de novembro. Já a montagem atribuída à parlamentar teria sido publicada no dia 4. Ou seja, não teria como Maria do Rosário ter postado sobre o assunto.

Maria do Rosário se posicionou em suas redes sociais no dia 9 de novembro de 2016 e chamou a montagem de mentira. “Falsificar tweets e postagens se tornou fácil com programas de computador. Tentam atacar nosso mandato com cards falsos, como este, que caluniosamente afirmam que a deputada Maria do Rosário declarou posicionamentos aos quais ela nunca proferiu”, disse.

MAIS UMA MENTIRAA dignidade e a justiça de nosso trabalho seguidamente são atacadas por notícias falsas que rolam pela… Publicado por Maria do Rosário em Quarta-feira, 9 de novembro de 2016

A deputada e sua família são alvos constantes de campanhas de desinformação. Ela já solicitou à Polícia Federal que investigasse os autores de publicações que se dirigiam à sua filha de forma depreciativa. Em outra ocasião, um vídeo foi tirado de contexto nas redes sociais para acusar a jovem de defender traficantes.

Maria do Rosário também é alvo de boatos por perfis bolsonaristas, tanto por ser filiada ao PT, quanto pelo fato de ter se envolvido em polêmica com o presidente Jair Bolsonaro, em 2003. Na ocasião, o então deputado federal disse que “não a estupraria” porque ela “não merecia”. Ele acabou tendo de pedir desculpas após decisão judicial, em 2017.

