É falso que Lula tenha sido recebido a gritos de ‘ladrão’ e vaias em Garanhuns

Esta checagem foi produzida por jornalistas da coalizão do Comprova. Leia mais sobre nossa parceria aqui.

Conteúdo investigado: Vídeo retirado do Tik Tok e publicado no Facebook no qual o ex-presidente Lula, ao sair de uma van, é recebido aos gritos de “ladrão” em Garanhuns, cidade do agreste pernambucano.

Onde foi publicado: Facebook

Conclusão do Comprova: É falso vídeo que mostra o ex-presidente Lula sendo hostilizado aos gritos de “ladrão” em Garanhuns, em Pernambuco. As imagens, na verdade, são da chegada do petista ao aeroporto de Teresina, no Piauí, durante visita àquele estado no dia 17 de agosto de 2021. Além disso, o áudio original da peça foi adulterado, sendo sobreposto a gritos de “ladrão”, “genocida” e “sequestrador do Brasil”.

No vídeo original, Lula não foi alvo de xingamentos ao ser recebido por aliados. Apenas cumprimentou autoridades locais, ao descer de uma van, ainda na pista do aeroporto de Teresina. Entre elas o ex-governador do Piauí Wellington Dias (PT) e a governadora daquele estado, Regina Sousa (PT). Esses aliados não estiveram presentes em Garanhuns, como mostra matéria do Blog da Folha, do jornal Folha de Pernambuco, publicada no último dia 20 de julho.

Em imagens publicadas pelo portal Piauí Hoje, no dia 17 de agosto de 2021, outros ângulos do vídeo da chegada de Lula ao aeroporto de Teresina mostram que o petista foi recepcionado por aliados e fotógrafos na pista do terminal, sem hostilidade.

Já em Pernambuco, onde Lula esteve no último dia 20, a administração do aeroporto de Garanhuns também confirma, em nota, que a recepção de Lula no terminal ocorreu sem intercorrências, e que não houve permissão de acesso de pessoas não autorizadas à pista do terminal da cidade. “A recepção dentro da área de segurança operacional do Aeroporto ocorreu de forma tranquila e rápida”, informou o aeroporto.

Para o Comprova é falso qualquer conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma falsidade.

Alcance da publicação: O Comprova investiga os conteúdos suspeitos de maior alcance nas redes sociais. Até o dia 22 de julho, o vídeo teve 11 mil visualizações, mil compartilhamentos, 242 curtidas e 46 comentários.

O que diz o autor da publicação: O Comprova entrou em contato com o responsável pela publicação por meio de mensagem no aplicativo do Facebook, mas não houve retorno.

Como verificamos: Para fazer a verificação, o Comprova baixou o vídeo pela ferramenta Savefromnet e separou frames por meio do InVid, para realização de uma busca reversa das imagens. Por meio da busca no Google pelos termos “Lula”, “visita” e “Piauí”, foi possível acessar matérias do dia 17 de agosto de 2021 que mostram as imagens da chegada de Lula a Teresina, com áudios originais, sem os gritos hostis.

Além disso, o próprio vídeo mostra a presença do ex-governador do Piauí Wellington Dias (PT), e da atual governadora do estado, Regina Sousa (PT), na comitiva que recepcionou o petista. Ambos não acompanharam a agenda do ex-presidente em Pernambuco.

O Comprova também procurou o autor do vídeo original, com o áudio sem xingamentos ao ex-presidente Lula, por meio de mensagem no Instagram e por e-mail, mas não obteve retorno.

Para atestar como foi a recepção na chegada do ex-presidente Lula em Garanhuns, o Comprova procurou a Secretaria de Infraestrutura de Pernambuco, responsável pelo terminal, que orientou contato com a administradora do aeroporto, a DIX Empreendimentos.

Lula em Teresina

Apesar de as imagens serem reais, elas não são da chegada de Lula a Garanhuns. Reportagem do Portal Piauí Hoje traz as mesmas imagens com áudio original, sem hostilização, de quando o petista desembarcou em Teresina, no dia 17 de julho de 2021. No vídeo e nas fotos, Lula está com uma camisa curta, a mesma que apresenta no vídeo investigado.

Na ocasião, apenas apoiadores receberam o petista no terminal. O perfil no TikTok Leondidasjunior também publicou as imagens originais, sem áudios de xingamento contra o ex-presidente Lula. Foi este o vídeo utilizado como base no conteúdo investigado aqui.

Tanto no vídeo com áudio original quanto no vídeo com gritos contrários ao petista, Wellington Dias (PT) e Regina Sousa (PT ) aparecem recebendo o ex-presidente. Ambos não estiveram na agenda de Lula em Pernambuco, onde, de acordo com o jornal Folha de Pernambuco, Lula chegou acompanhado de sua esposa Janja e do deputado estadual João Paulo (PT).

Chegada em Garanhuns

Lula cumpriu agenda em Pernambuco entre os dias 20 e 21 de julho deste ano. O petista desembarcou em Recife no último dia 19 e seguiu para Garanhuns na manhã do dia 20, como mostra agenda publicada no Blog de Jamildo, do Jornal do Commercio.

A imagem abaixo, divulgada pela Folha de Pernambuco, mostra a chegada de Lula a Pernambuco. Ele veste uma camisa de mangas compridas.

Por que investigamos: O Comprova investiga conteúdos suspeitos que viralizaram nas redes sociais sobre a pandemia de covid-19, políticas públicas do governo federal e eleições presidenciais. O vídeo aqui verificado cita o ex-presidente e candidato à presidência pelo PT, Lula. Conteúdos falsos e enganosos são prejudiciais ao processo democrático porque atingem o direito do eleitor de fazer sua escolha baseada em fatos, não em boatos e desinformação.

Em verificações anteriores envolvendo o pré-candidato ao Planalto, o Comprova mostrou que Lula não disse querer implantar o comunismo chinês no Brasil, que não é verdade que o ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho (PT) “envergonhou” o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao falar sobre a obra de transposição do rio São Francisco. Também foi verificado que post mente ao tentar associar Lula e Manuela D’Ávila a facada contra Bolsonaro.