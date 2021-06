É falso que Lula tenha dito que compra votos de nordestinos com um ‘grão de arroz’

É falso que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tenha feito declarações sobre compra de voto de pessoas da região Nordeste. No Facebook, circula um meme que diz que o petista teria falado “basta colocar um grão de arroz na mesa do nordestino que ele vota em você” e “com dez reais eu compro um baiano”. No entanto, não há registros na imprensa de que o ex-presidente tenha dito isso. Além disso, a assessoria de imprensa do Instituto Lula negou a autoria das frases. A peça de desinformação foi compartilhada mais de 14 mil vezes na rede social.

Ambas as frases circulam em boatos na internet há alguns anos. Em meados de 2015, Lula participou de um seminário, e um blog (que atualmente está fora do ar) publicou que o ex-presidente teria dito o seguinte: “Os pastores ‘mete’ o pau na gente, mas os fiéis deles votam na gente, nem na Bíblia a gente acredita e eles ‘vota’ em nós. Tudo por causa de um grão de arroz na mesa.” Mas Lula não disse isso, como mostrou a Agência Lupa em verificação de novembro 2019.

No seminário em questão, Lula disse que os pastores evangélicos “jogam a culpa (de tudo) em cima do diabo.” “Você está desempregado é o diabo, está doente é o diabo, tomou um tombo é o diabo, roubaram o seu carro é o diabo”, declarou. Lula continua: “Não tem nem investigação. É direto. O culpado está ali. É a teoria do domínio do fato.” O Estadão cobriu o evento.

A segunda frase, sobre baianos, também circula em boatos antigos. O Estadão Verifica checou a fala em julho de 2019. Em entrevista à Rádio Metrópole, de Salvador (BA), em agosto de 2017, Lula afirmou que, a fim de recuperar a economia, é necessário que haja estímulo ao consumo: “Você dá R$ 10 para o pobre, ele vira consumidor. Você dá R$ 10 milhões para o rico, ele deixa na conta bancária.” Em nenhum momento o ex-presidente disse “com 10 reais eu compro um baiano”.

A peça de desinformação surgiu com um vídeo manipulado, de apenas de 45 segundos. Ele foi recortado de uma entrevista de mais de 47 minutos. A fala de Lula tirada de contexto é dita perto da marca de 46 minutos (vídeo abaixo).

O conteúdo também foi checado pela agência de checagem Aos Fatos.

