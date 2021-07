É falso que jornal chileno tenha publicado charge de Bolsonaro defendendo Brasil do comunismo

Um post com uma charge atribuída falsamente ao jornal chileno El Mercurio voltou a viralizar no Facebook. Na ilustração, o presidente Jair Bolsonaro impede a entrada do comunismo no Brasil. Trata-se da adaptação de um meme bastante difundido nas redes sociais, comumente usado para ironizar times de futebol que sofrem derrotas. O Estadão Verifica não encontrou a imagem publicada na seção de charges do El Mercurio.

Trata-se de uma representação da morte com uma foice na mão e o símbolo do comunismo. Há quatro portas e em cada uma delas está a bandeira de um país sul-americano. Na imagem, a morte já teria passado por Venezuela e Argentina, deixando um rastro de sangue. Na porta identificada como do Brasil, Bolsonaro aparece com uma arma de grosso calibre, como se estivesse “defendendo” a nação. Em seguida, a morte parte para a porta do Chile. A publicação no Facebook teve mais de 9 mil compartilhamentos.

Em outubro de 2020, o mesmo meme já circulava nas redes sociais e foi verificado pela Agência Lupa. Na ocasião, o Chile havia acabado de aprovar em plebiscito a revogação da então Constituição do País, que entrou em vigor durante a Ditadura Militar chilena. Em julho deste ano, a ilustração voltou a viralizar e foi checada por Aos Fatos, que confirmou com El Mercurio que o jornal nunca publicou uma charge semelhante.

No último dia 4, o Chile implementou sua Assembleia Constituinte. Elisa Loncón, uma intelectual indígena de origem mapuche, foi escolhida para liderar os trabalhos com 96 dos 155 votos. Segundo ela, o objetivo dos constituintes é representar a pluralidade do país e garantir à população direitos sociais e a proteção do meio ambiente.

