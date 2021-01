É falso que homens fotografados em invasão ao Capitólio sejam ‘infiltrados’ antifas

É falso que duas pessoas que invadiram o Capitólio em Washington, nos Estados Unidos, sejam integrantes “infiltrados” do movimento antifascista. Uma publicação no site bolsonarista Terça Livre e postagens no Facebook afirmam que um homem de rosto pintado e chapéu com chifres e um rapaz de cabelos longos e moletom amarelo não são apoiadores do presidente Donald Trump, o que não é verdade. Veja os dois na foto abaixo.

O homem de rosto pintado é Jake Angeli, um conhecido apoiador da teoria da conspiração de extrema-direita QAnon. Em seu canal de YouTube ele se identifica como “Lobo de Yellowstone” e, segundo a agência EFE, costuma frequentar protestos pró-Trump em Phoenix, no Arizona.

Angeli foi fotografado em um protesto do movimento Black Lives Matter em junho no Arizona, e essa foto tem sido usada como “prova” de que ele seria um infiltrado. A imagem, no entanto, foi cortada, e não mostra que Jake segurava um cartaz com os dizeres “Q me mandou”, em referência à teoria da conspiração. Um usuário do Twitter que disse ser o autor da imagem afirmou que o apoiador de Trump foi ao protesto para instigar brigas.

Yeah. My photo that these idiots don’t understand. Went to the march to start shit, wasn’t part of it. Instigated several fights. pic.twitter.com/07rOExpMfr — b (@brettlewis) January 6, 2021

Não há evidências que o outro homem acusado de ser “infiltrado” se identifique com o movimento antifascista. O site Terça Livre afirma que o rapaz de moletom amarelo tem uma tatuagem que seria um “símbolo comunista ou antifa”. Esta reportagem da Folha de S. Paulo mostrou, no entanto, que a tattoo faz referência a um jogo de videogame chamado Dishonored. Veja uma imagem aqui.

O Terça Livre diz ainda que o rapaz de cabelo longo faria parte da organização Philly Antifa, da Filadélfia. Mas como apontou a Agência Lupa nesta checagem, o “infiltrado” aparece um uma publicação que denuncia um neonazista chamado Jason Tankersley.

Os sites Politifact e Snopes também publicaram checagens semelhantes.

