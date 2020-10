É falso que Exército realize obras de pavimentação na BR-319

É falso que o Exército Brasileiro esteja realizando obras de pavimentação na BR-319, estrada que liga a cidade de Porto Velho, em Rondônia, a Manaus, no Amazonas. Um post com mais de 15 mil compartilhamentos no Facebook exibe a imagem de uma rodovia com asfalto aparentemente novo que, segundo a postagem, teria custado 40% a menos que o valor cobrado por empreiteiras. No entanto, as Forças Armadas negaram atuar em obras nessa rodovia. Esse boato também viralizou em 2019 e voltou a circular recentemente.

A mesma imagem utilizada no post do Facebook também circulou no Twitter em 2019. Porém, o último registro de obras de recuperação realizadas pelo Exército na BR-319 é de dezembro de 2007, no trecho que liga Humaitá a Manaus, no Amazonas, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A Agência Lupa, que também checou este conteúdo, apurou que na época houve repasse de R$ 31 milhões para execução do serviço pelas Forças Armadas, como parte do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Em 2019, o Estadão publicou uma reportagem que explica que, desde 2009, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) aguarda complementos de um Estudo de Impacto Ambiental (Eia-Rima) para dar continuidade às obras em um trecho de 400 km da BR-319.

Também em 2009, o Ibama solicitou que novos estudos fossem efetuados pelo Ministério da Infraestrutura, através do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), órgão responsável por obras em estradas federais.

Em 2010, o Tribunal de Contas da União (TCU) publicou um documento afirmando que houve irregularidades no andamento das obras. Os responsáveis por executar as atividades eram o 5º Batalhão de Engenharia e Construção (BEC) do Exército e o 7º Batalhão.

O texto detalha que houve problema na qualidade e na consistência do asfalto usado no lote 3 (km 763,6 a 813,6), maior que o projeto original. Já no lote 5 (km 655,7), que liga a região de Humaitá, o TCU alega que não havia estrutura da instituição contratada para realizar a fiscalização das obras.

O Exército enviou ao Estadão Verifica uma planilha que detalha quais obras estão em andamento nas estradas federais do País. Atualmente, são quase 30 sob o comando do Dnit. Entre os projetos, estão obras de restauração e conservação rodoviária, obras de construção ferroviária e outras.

