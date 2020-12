É falso que enfermeira americana tenha morrido após tomar vacina da Pfizer/BioNTech

É falso que uma enfermeira americana tenha morrido após tomar a vacina contra a covid-19 produzida da Pfizer/BioNTech. A profissional da saúde Tiffany Dover explicou que desmaiou após tomar o imunizante, pois costuma ter tonteira e desmaiar ao sentir qualquer tipo de dor. Ela contou que a dor do braço foi “mínima” e que se sente bem depois da aplicação da injeção.

Dover é enfermeira no CHI Hospital, em Chattanooga, no estado americano do Tennessee. A unidade médica comunicou no dia 19 de dezembro que a enfermeira passava bem: “Dover agradece a preocupação demonstrada por ela. Ela está em casa e bem. Ela pede privacidade para ela e para sua família.”

UPDATE: Nurse Tiffany Dover appreciates the concern shown for her. She is home and doing well. She asks for privacy for her and her family. — CHI Memorial (@CHI_Memorial) December 19, 2020

O desmaio ocorreu no dia 17 de dezembro, após o hospital aplicar as primeiras doses da vacina da Pfizer/BioNTech a seis pessoas, três médicos e três enfermeiras. Tiffany desmaiou durante uma entrevista concedida momentos depois de receber uma dose do imunizante. De acordo com a instituição, a causa do desmaio da enfermeira é referente a uma condição que causa reações exageradas à dor. Portanto, não há relação com efeitos colaterais da vacina.

No início de dezembro o Estadão divulgou que o Ministério da Saúde avançou em negociações de 70 milhões de doses do imunizante da americana Pfizer e da alemã BioNTech. Até o momento, a farmacêutica relatou 95% de eficácia do produto em testes.

O governador João Doria confirmou na última segunda-feira, 21, que o Estado de São Paulo vai receber 5,5 milhões de doses da vacina Coronavac, no dia 24, quinta-feira, véspera de Natal. No entanto, mesmo com a vacina pronta para distribuição, é preciso que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) autorize o uso no imunizante no país.

