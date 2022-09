É falso que empresário que negou marmita a mulher apareça em foto com boné de Lula

É falso que o empresário que gravou um vídeo viral negando marmita a uma mulher seja o mesmo homem que aparece em uma foto com boné do ex-presidente Lula (PT). Postagens com essa alegação circularam no TikTok e no Facebook na última semana. As publicações confundem o paulista Cássio Cenali, autor da filmagem com a marmita, com Eduardo Caldieraro, usuário do Twitter que afirma morar na serra gaúcha.

No último final de semana, viralizou nas redes sociais um vídeo em que Cenali registra a entrega de uma marmita a uma mulher, identificada como Ilza Ramos, diarista de 52 anos, moradora de Itapeva, em São Paulo. O empresário pergunta a ela qual sua intenção de voto nas disputas presidenciais deste ano e Ilza diz ser eleitora do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A partir deste momento, Cássio afirma que vai suspender a doação de marmitas e comenta: “peça ao Lula”.

O vídeo teve mais de 4 milhões de visualizações no Twitter. A partir de então, alguns usuários passaram a dizer que a gravação, na verdade, era de autoria de Eduardo Caldieraro, um eleitor de Lula que visava prejudicar a imagem do eleitorado de Bolsonaro.

No último sábado, 10, Eduardo publicou uma foto com um boné vermelho com o nome do ex-presidente e uma estrela, símbolo do Partido dos Trabalhadores. Contas de bolsonaristas passaram a compartilhar a foto alegando semelhança com o empresário Cássio Cenali, autor do vídeo.

Moro na Serra Gaúcha. Hoje estou em Nova Prata, onde o bolsonarismo parece ter feito raízes. Com meu boné, recebi olhares de raiva e alguns risos contidos de aprovação. Mas os minions ficam putos! Não admitem nossa existência. Nem durmo de preocupação! pic.twitter.com/kTtvMRITIa — Eduardo Caldieraro (@DudaCaldieraro) September 10, 2022

Segundo Eduardo, a foto com o boné de Lula foi tirada em Nova Prata, na serra gaúcha. Ele afirma morar em Nova Bassano, também na região serrana do Rio Grande do Sul. A distância da cidade onde foi gravado o vídeo da marmita, no município de Itapeva, em São Paulo, é de cerca de 775 km. Depois de perceber que sua foto foi compartilhada sem contexto, Eduardo negou ser o empresário que fez a filmagem.

Pedido de desculpas

No dia 11 de setembro, o empresário Cássio Cenali gravou mais um vídeo. Porém, desta vez, a gravação era de um pedido de desculpas. Ele disse que faz a ação de assistência social há mais de dois anos e dará continuidade à entrega de marmitas, mesmo após o episódio que viralizou nas redes sociais.

“Eu sou o Cássio e estou aqui para pedir desculpas pelo vídeo, pela infelicidade de ter feito esse vídeo. Estou muito arrependido”, disse. “Faz mais de dois anos que eu faço 60 marmitas toda quarta-feira e entrego para morador de rua e para essa senhora, e não é isso que vai fazer eu parar com esse trabalho meu”, comentou.