É falso que Dilma tenha sugerido rodízio para volta às aulas durante pandemia

Não é verdade que Dilma Rousseff (PT) tenha sugerido um rodízio para a volta às aulas durante a pandemia de covid-19, como alega boato nas redes sociais. Na peça de desinformação, Dilma aparece defendendo que os alunos compareçam às escolas em um dia e os professores, em outro. O conteúdo falso teve mais de 2,2 mil compartilhamentos no Facebook.

A postagem contém uma série de erros de português e não indica a fonte. O Estadão Verifica não encontrou qualquer registro da suposta declaração na imprensa ou em outra fonte confiável na internet. Procurada pela reportagem, a assessoria de comunicação de Dilma Rousseff também negou a autoria, chamando o conteúdo de uma “mentira”.

O debate público sobre a volta às aulas no País aumentou com o início do segundo semestre do ano e as flexibilizações adotadas em diversas localidades nos protocolos de distanciamento social. O governo de São Paulo, por exemplo, deve permitir a reabertura de instituições de ensino em 8 de setembro para regiões em bandeira amarela há mais de 28 dias, como a capital paulista. A retomada geral é esperada para 7 de outubro, mas divide opiniões entre especialistas de saúde, pais e educadores.

Apenas o Amazonas retomou as aulas presenciais da rede estadual de ensino até o momento, de acordo com levantamento do portal G1. Além de São Paulo, outros quatro Estados têm previsão de retomada das aulas presenciais na rede pública: Pará, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Entre as capitais brasileiras, somente três sinalizaram a volta às aulas nas redes municipais: Belém (PA), Florianópolis (SC) e São Luís (MA).

O Boatos.org analisou esse mesmo boato, em maio, e concluiu que a mensagem é falsa.

