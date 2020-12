É falso que Boulos tenha sido internado no hospital Albert Einstein

É falso que o ex-candidato à Prefeitura de São Paulo Guilherme Boulos (PSOL) tenha se internado no hospital particular Albert Einstein. Ele foi diagnosticado com covid-19 dois dias antes do segundo turno das eleições 2020, e ficou em isolamento social em casa. Postagens com essa alegação falsa foram compartilhadas ao menos 4,6 mil vezes no Facebook.

Leia Também Veja todas as checagens do Estadão Verifica sobre as eleições 2020

Por meio de nota enviada em 4 de dezembro, a assessoria do candidato informou que “Boulos está em casa, no Campo Limpo, e não apresenta sintomas da doença”. O hospital também negou ao Estadão Verifica que ele esteja internado lá.

Boulos divulgou o resultado positivo para a infecção pelo novo coronavírus por meio de uma live no Instagram, na sexta-feira, 27, direto de sua casa. No dia seguinte, gravou novos vídeos, também em casa.

A alegação falsa foi publicada em 29 de setembro, dia da votação do segundo turno. Diferentemente do a postagem que sugere, Boulos passou o dia em casa e não foi votar. Ele postou vídeos da sacada de seu imóvel para agradecer os votos recebidos.

Como o Estadão mostrou, ele postou um pronunciamento, feito de sua casa, no qual dá a entender que voltará a disputar eleições. “Hoje não é o fim de uma caminhada, é o começo”, disse Boulos. “Apesar de a gente não ter ganho esta eleição, saímos vitoriosos. É o início de um ciclo que se anuncia”.

Ainda no período do pleito eleitoral, o Estadão Verifica desmentiu um boato que afirmava ser do pai de Boulos uma mansão na Vila Mariana, zona sul da Capital. Também não era verdade que o candidato teria dito em deixar o País após a derrota para Bruno Covas (PSDB).

Este conteúdo também foi checado pelo Boatos.org.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

Um pré-requisito para participar da parceria com o Facebook é obter certificação da International Fact Checking Network (IFCN), o que, no caso do Estadão Verifica, ocorreu em janeiro de 2019. A associação internacional de verificadores de fatos exige das entidades certificadas que assinem um código de princípios e assumam compromissos em cinco áreas: apartidarismo e imparcialidade; transparência das fontes; transparência do financiamento e organização; transparência da metodologia; e política de correções aberta e honesta. O comprometimento com essas práticas promove mais equilíbrio e precisão no trabalho.