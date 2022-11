É falso que Bolsonaro tenha vencido 2º turno por ter ganhado na maioria das regiões do País

É falso que a soma de votos nas cinco regiões do Brasil mostre que as eleições foram fraudadas e que Jair Bolsonaro (PL) ganhou o segundo turno. Um vídeo que circula nas redes sociais apresenta um cálculo que não define o presidente eleito, pois desconsidera o número de eleitores de cada região do País. No resultado oficial, Lula venceu com 60,3 milhões de votos (50,9% dos votos válidos), contra 58,2 milhões (49,1%) do atual presidente Bolsonaro. A diferença entre os dois candidatos foi de 2,1 milhões de votos.

A publicação usa os dados de uma reportagem do G1, publicada no dia 31, e afirma que o candidato do PT perdeu em todas as regiões, menos no Nordeste, e que isso comprovaria uma fraude. Para argumentar, ele soma o percentual de votação obtido por Lula e Bolsonaro no Norte, Nordeste, Sudeste, Sul e Centro-Oeste e divide pelo número de regiões. O cálculo resulta, por sua vez, em uma média simples e não leva em consideração que cada região possui uma quantidade diferente de eleitores. As regiões mais populosas do Brasil são o Sudeste e o Nordeste, por isso o desempenho nessas duas áreas pesa mais.

De acordo com o narrador, Lula teria 48,4% dos votos e Bolsonaro, 51,6%. O resultado só teria sentido se todas as regiões tivessem o mesmo número de eleitores – o que não ocorre no Brasil. O erro que desconsidera o número de votantes em cada região pode ser visto, por exemplo, na comparação entre o Nordeste e o Sul, já que Lula e Bolsonaro ganharam em todos os estados, respectivamente, nestas regiões. No Nordeste, o candidato do PT obteve 22.534.967 de votos, enquanto, no Sul, o presidente teve 9.672.666. Uma diferença de 12,8 milhões de votos. Veja abaixo o número de votos por região.

Confira os mapa com os resultados do segundo turno

É possível conferir na página da apuração do segundo turno das eleições no Estadão o mapa completo de votação e também os resultados por Estado, cidade e zona eleitoral. Para isso, basta acessar a página e clicar em cada uma das unidades federativas para ver o detalhamento O jornal também reuniu os dados da votação por região do País e a comparação com os outros anos.