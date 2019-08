É falso que Bolsonaro tenha dito que ‘pobre não tem que ter diploma’

É falso que o presidente Jair Bolsonaro tenha dito que “pobre não tem que ter diploma, tem que consertar fogão e geladeira”. A frase é uma versão distorcida de uma declaração que Bolsonaro deu em entrevista à GloboNews em agosto do ano passado. Na ocasião, o então candidato à Presidência defendia priorizar os investimentos em educação no ensino básico e técnico, e reduzir os recursos para o ensino superior.

Veja a declaração completa: “Há uma certa tara por parte da garotada em ter um diploma. É importante? Sim. Eu fiz, como tenente do Exército, curso de máquina de lavar roupa e de geladeira, aqui em Madureira. Te garanto, Heraldo (Pereira, apresentador do Jornal das Dez): se hoje em dia quiser viver disso, eu vou ganhar no mínimo uns 12 mil por mês”.

Na entrevista, Bolsonaro não disse que pobres não deveriam cursar universidade. Também não encontramos registros de que ele tenha falado algo semelhante em outra ocasião.

