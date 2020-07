É falso que Benedita da Silva tenha sido ministra da Educação e que seja ‘analfabeta’

Um boato publicado no Facebook com 8 mil compartilhamentos alega que a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ) teria sido ministra da Educação. A postagem também inventa que Benedita seria “analfabeta”. Ambas afirmações são falsas.

Os outros cargos públicos que a deputada ocupou foram de vereadora, vice-governadora, governadora, e secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, todos no Rio de Janeiro. Ela também se elegeu senadora pelo Rio e foi ministra de Desenvolvimento Federal. Além disso, Benedita tem duplo diploma pela Faculdade de Serviço Social do Rio de Janeiro, em Serviço Social e Estudos Sociais, e é autora de oito livros.

Benedita é pré-candidata do Partido dos Trabalhadores à Prefeitura do Rio de Janeiro, decisão oficializada pela legenda no último dia 3. A maior parte das postagens com o boato falso foi publicada na mesma época do anúncio — pela ferramenta CrowdTangle, o Estadão Verifica encontrou 104 publicações no Facebook com a mentira. As primeiras publicações são do dia 1º de julho, com pico de postagens entre o dia 8 e o último dia 15.

No ano passado, um texto apócrifo, checado pelo Estadão Verifica, dizia que a parlamentar foi embaixadora em Nova York, o que também é falso.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

