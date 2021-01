É falso que atualização do WhatsApp permitirá que polícia tenha acesso a conversas dos usuários

Não é verdade que a nova atualização do WhatsApp permitirá que policiais civis, militares e federais tenham acesso às contas pessoais de usuários a partir de fevereiro, como afirma boato em circulação nas redes sociais. A mensagem falsa, compartilhada quase 25 mil vezes nesta semana no Facebook, não apresenta qualquer fonte e está repleta de erros de português. O WhatsApp e a Polícia Federal negaram a história, e a Constituição Federal garante o sigilo das conversas no app.

O boato aproveita uma polêmica recente sobre alterações na política de privacidade do aplicativo. Neste mês, os usuários receberam uma notificação para que aceitassem os novos termos até 8 de fevereiro de 2021. A nova política torna obrigatório o compartilhamento de dados do app de mensagens com o Facebook, empresa dona do WhatsApp desde 2014. Porém, a nova política de privacidade não faz qualquer referência à permissão de acesso de informações pessoais para forças de segurança, como alega o conteúdo falso.

Ao Estadão Verifica, a empresa de tecnologia respondeu que “a mensagem em circulação sobre o compartilhamento de informações com policiais civis, federais e militares é inteiramente falsa” e que todas as conversas pessoais e chamadas telefônicas entre os usuários “são protegidas com criptografia de ponta a ponta” — o que significa que nem o WhatsApp, nem terceiros podem acessar o conteúdo.

Na página atualizada com os termos e políticas, o WhatsApp afirma ainda que armazena dados básicos e informações de uso do serviço, localização, conexões e dispositivos, status, suporte e transações e cookies. “Ao entregarmos suas mensagens, elas são apagadas dos nossos servidores”, aponta o texto. As únicas exceções ocorrem com mensagens não entregues e com encaminhamento de mídia, que podem ser guardadas temporariamente nesse meio tempo, mas também com criptografia.

Procurada pela reportagem, a Polícia Federal também negou a história. “Segundo a Constituição Federal, no seu artigo 5º, XII — é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal”, afirmou o órgão em nota.

Diante da repercussão negativa das mudanças nos termos de serviço, o WhatsApp adiou para 15 de maio o prazo para que os usuários aceitem a nova política de privacidade e possam continuar utilizando o aplicativo de mensagens instantâneas sem o risco de ter as contas congeladas. A empresa enfrenta questionamentos de instituições de defesa do consumidor e de parlamentares no Brasil e até pedidos de cancelamento no exterior, pelo governo indiano.

