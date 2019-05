É falso post sobre fechamento de agências dos Correios

Não houve anúncio de fechamento de agências dos Correios para privatização, ao contrário do que afirma uma publicação com 2,1 mil compartilhamentos desde o sábado no Facebook. Segundo o post, 1.513 unidades seriam fechadas e 15,3 mil funcionários seriam demitidos — no entanto, os Correios informam que as alegações não procedem.

Em 2018, de acordo com a empresa estatal, foram fechadas 41 agências em 2018, parte de um “processo de remodelagem da rede de atendimento”. “Essas unidades eram deficitárias e estavam localizadas próximas de outras agências, que absorveram o atendimento ao público”, informou, em nota, a assessoria comunicação dos Correios.

No dia 25 de abril, o presidente Jair Bolsonaro afirmou em café da manhã com jornalistas que já havia dado “sinal verde” para estudos de privatização dos Correios. A intenção, no entanto, ainda não se concretizou e não há anúncio oficial sobre desativação de agências ou demissões de funcionários.

