É falso diálogo em que Renan Calheiros e Sérgio Machado dizem que Bolsonaro nunca se envolveu em corrupção

Circula no Facebook um diálogo fabricado entre o ex-presidente da Transpetro Sérgio Machado e o ex-presidente do Senado Renan Calheiros, em que o último afirma que Jair Bolsonaro é o único político que nunca aceitou dinheiro de empresas. A adulteração da conversa já foi apontada por agências de checagem durante as eleições do ano passado.

Em 2016, a imprensa publicou gravações de conversas reais entre Machado e diversos políticos, entre eles Calheiros. A divulgação de diálogos se deu após o ex-presidente da Transpetro fechar um acordo de delação premiada com a Operação Lava Jato. Na gravação com Calheiros, os dois mencionam figuras como Romero Jucá, Eduardo Cunha, Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff. Bolsonaro não é citado. Leia a transcrição feita pelo blog de Fausto Macedo.

