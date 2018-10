É falso comunicado atribuído ao PT que pede que eleitores votem na segunda-feira

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas do SBT, Jornal do Commercio e Gazeta do Povo. Outras redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”.

O Projeto Comprova é uma coalizão de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral. Você pode sugerir checagens por meio do número de WhatsApp (11) 97795-0022.

É falsa a mensagem que circula no WhatsApp que pede aos eleitores do Partido dos Trabalhadores (PT) irem votar apenas na segunda-feira, dia 8 de outubro.

A imagem que simula um comunicado aos eleitores tem a foto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do candidato à presidência da República, Fernando Haddad, e da candidata à vice-presidência, Manuela D’Ávila (PC do B), com um texto.

Além de informar a data errada, o falso comunicado afirma que os eleitores que votarem no dia 8 vão ganhar uma refeição com “café ou suco, pão com mortadela e frutas vermelhas”, além de um “atestado que dará o direito de folgar durante a semana inteira”.

O Comprova verificou no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) o Calendário Eleitoral para as eleições de 2018. O documento, disponível a todos, destaca de forma objetiva, baseado na Lei nº9.504/1997 que o dia 7 de outubro é a data para votação do primeiro turno das eleições, explicitado também na resolução nº 23.554. E de acordo com o artigo 144 do Código Eleitoral (Lei 4737/65) o período votação é das 8 às 17 horas.

O próprio site da campanha “Brasil feliz de novo”, do PT e do PC do B, desmente o “comunicado”. A postagem chama a peça de “covarde, além de mentirosa”, e ainda afirma que “essas não são promessas do Partido dos Trabalhadores e não correspondem à legislação eleitoral. A eleição é um processo democrático regulado por lei e o voto, secreto, não é um fator que determina as zonas eleitorais”.

O Comprova recebeu a peça por denúncias dos internautas através do seu WhatsApp. A imagem do comunicado falso foi a segunda mais encontrada pelo rastreador de conteúdo viral no WhatsApp do projeto Eleições sem Fake da UFMG na terça-feira, 2 de outubro.

A agência de checagem Lupa e o Fato ou Fake, do G1, também confirmaram a falsidade do material.