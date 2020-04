É falsa postagem sobre votação de deputados para ‘não abrir mão dos salários’

Uma publicação falsa nas redes sociais afirma que os deputados federais teriam votado e rejeitado uma proposta de ‘abrir mão dos seus salários e do fundo parlamentar’. As duas propostas existem e visam destinar os recursos para o enfrentamento da pandemia da covid-19, mas dependem da mesa diretora para serem distribuídos e posteriormente colocados em votação. Isso ainda não havia ocorrido até a publicação desta reportagem.

Autor de uma das proposições, o Projeto de Decreto Legislativo 91/2020, o deputado Celso Maldaner (MDB–SC) acredita que o subsídio dos parlamentares deveria ser integralmente destinado ao Sistema Único de Saúde. “Como representantes do povo, é justo que a verba pública seja destinada aos que precisam dela nesse momento, a população brasileira carece de hospitais com leitos, de profissionais, de produtos e equipamentos”, justifica.

Documento PDL 91/2020 PDF

Maldaner também é autor do Projeto de Lei Complementar 79/2020 que procura destinar ao SUS 50% do saldo processado para este ano da Cota para o Exercício da Atividade Parlamentar. Apresentado em 6 de abril, este projeto também não foi distribuído nem colocado em votação.

Documento PLP 79/2020 PDF

Outros seis deputados apresentaram Projetos de Decreto Legislativo com redução parcial no salário de R$ 33.763,00. Coronel Tadeu (PSL-SP), Marco Feliciano (Podemos-SP), Rodrigo Coelho (PSB-SC) e Ruy Carneiro (PSDB-PB) pedem redução de 50%, ao passo que Clarissa Garotinho (Pros-RJ) e Chris Tonietto (PSL-RJ) buscam diminuir os próprios salários em 20%.

