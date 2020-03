É falsa campanha de doação de cestas básicas do Carrefour contra coronavírus

Diferentes versões de uma imagem com logotipo da rede Carrefour circulam no Facebook alegando que, em uma campanha para mitigar os danos do novo coronavírus, o grupo irá distribuir 1000 cestas básicas em cada cidade do Brasil. A campanha é falsa e não tem qualquer relação com ações da empresa.

A peça de desinformação pede que os usuários façam comentários no Facebook como requisito para receber a falsa doação. A assessoria do grupo informou ao Estadão Verifica que versões do boato já circularam no passado. Entre as versões da imagem falsa, algumas utilizam também o logotipo da rede Atacadão, que pertence ao grupo.

A rede de supermercados anunciou na última quinta-feira, 26, que irá contratar 5 mil funcionários no Brasil para suprir o aumento de demanda nas redes de supermercados e desde a semana passada instala painéis nas unidades para aumentar a prevenção de contágio de funcionários.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook. O Estadão Verifica tem acesso a uma lista de postagens potencialmente falsas e a dados sobre sua viralização em razão de uma parceria com a rede social. Quando nossas verificações constatam que uma informação é enganosa, o Facebook reduz o alcance de sua circulação. Usuários da rede social e administradores de páginas recebem notificações se tiverem publicado ou compartilhado postagens marcadas como falsas. Um aviso também é enviado a quem quiser postar um conteúdo que tiver sido sinalizado como inverídico anteriormente.

