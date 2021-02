É falsa a informação de que sigilo telefônico e bancário de Adélio Bispo é protegido pelo STF

Adélio Bispo, réu no ataque a Jair Bolsonaro, não tem o sigilo telefônico e bancário protegido pelo Supremo Tribunal Federal ou pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). A informação falsa é uma variação de um boato que envolvia somente a OAB. O rumor envolvendo o STF surgiu em 2020 e voltou a ser compartilhado nas redes sociais recentemente.

Conforme a Polícia Federal informou ao Estadão Verifica em 2019, todo o material apreendido com Adélio Bispo já foi analisado e não houve liminar impedindo os trabalhos dos investigadores. Bispo foi considerado inimputável em incidente de insanidade mental no âmbito do processo que investigou o atentado contra Bolsonaro. A perícia médica constatou que ele é uma pessoa perigosa, e Adélio permanece preso.

Em 21 de dezembro de 2018, a Polícia Federal realizou operação de busca e apreensão no escritório do advogado de Adélio, Zanone Manuel de Oliveira Oliveira, sob o pretexto de investigar quem estaria pagando seus honorários e checar supostas ligações com a facção Primeiro Comando da Capital (PCC). Foram recolhidos documentos e aparelhos eletrônicos do advogado. No mês seguinte, a OAB de Minas Gerais impetrou mandado de segurança ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) pedindo a suspensão da análise dos materiais. Segundo a Ordem, a ação violaria o sigilo profissional do exercício da advocacia.

