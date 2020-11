É de março vídeo em que prefeito de São Bernardo do Campo anuncia fechamento do comércio

Um vídeo de março em que o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando (PSDB), anuncia um decreto para fechar o comércio em razão da pandemia de covid-19 circula fora de contexto no WhatsApp e nas redes sociais. A gravação está sendo compartilhada como se fosse recente, dando a entender que as lojas da cidade serão fechadas na segunda-feira depois das eleições 2020 — o que não é verdade.

O vídeo em que Morando anuncia o fechamento do comércio foi publicado originalmente em 21 de março. O trecho que circula no WhatsApp e nas redes sociais foi editado para retirar referências à data.

Nesta sexta-feira, 13, o prefeito divulgou em seu Facebook um novo vídeo, em que diz ter sido alvo de “fake news”. Ele é candidato à reeleição e pesquisa Ibope indica que ele pode vencer no primeiro turno. “Tem um vídeo de março circulando por aí, pra fazer parecer que o comércio da cidade vai voltar a fechar. Isso é MENTIRA! Já estamos na Fase Verde, os comércios estão funcionando e assim vai continuar”, escreveu na postagem.

De fato, São Bernardo está na fase verde do Plano São Paulo, que organiza a retomada da economia nas diferentes regiões do Estado. A cidade tem 27.975 casos confirmados de covid-19 e 998 óbitos, de acordo com a Secretaria Estadual da Saúde.

