Dupla do ‘BBB 20’ é alvo de boato

Um vídeo antigo do programa Big Brother Brasil (BBB) está sendo usado para difundir a falsa informação de que a ginecologista Marcela Mc Gowan e a advogada Gizelly Bicalho, participantes da atual edição do BBB, se beijaram nesta quinta-feira, 6.

O vídeo é uma gravação da edição de 2014 do BBB, que mostra outras duas mulheres trocando carícias embaixo do edredom. Na época, as participantes Clara e Vanessa assumiram um caso no programa.

Parte dos telespectadores torce por um romance entre Marcela e Gizelly. O fenômeno começou após Gizelly, em conversa com a participante Manu Gavassi , fazer uma declaração a respeito da amizade das duas. “Eu olho para a Marcela toda noite antes de dormir. Eu falo ‘meu Deus, eu quero falar eu te amo pra ela, mas ela vai achar que eu sou louca’. Mas eu já amo ela há tanto tempo, acho que estou apaixonada”, disse Gizelly.

