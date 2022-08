Discurso com críticas de Jô Soares contra a TV Globo é de 1988, não de 2022

Um vídeo no Facebook engana ao dizer que Jô Soares teria “revelado podres da Globo” pouco antes de sua morte, ocorrida em 5 de agosto. O post traz uma foto do humorista junto a um áudio no qual ele diz que a emissora estaria vetando comerciais com artistas e comunicadores que decidem deixar o canal. No entanto, esse discurso é de 1988 e, ao contrário do que dá a entender a postagem, não é secreto. Jô fez a crítica no SBT, durante a entrega do Troféu Imprensa daquele ano.

Ao fazer uma busca no Google com os termos “jô soares discurso veto comerciais globo”, é possível encontrar um vídeo do momento em que o humorista lê o seu discurso. “Eu gostaria de aproveitar o momento para ler um artigo tão importante para a classe artística e que saiu no meu espaço no Jornal do Brasil ontem”, diz. Confira:

Alguns elementos no áudio já permitem saber que se trata de um áudio antigo. Ele destaca que os fatos narrados por ele aconteceram na época da Constituinte, isto é, quando o Congresso debatia a elaboração de uma nova Constituição com o fim da ditadura militar. Isso ocorreu ao final da década de 1980.

Antes de compartilhar um conteúdo nas redes sociais, certifique-se que seu contexto original foi preservado. O Estadão Verifica já checou outras postagens que tiravam conteúdos de contexto, como uma que dizia que reportagens sobre a seca no País foram gravadas no governo Lula, mas que foram produzidas após ele deixar a Presidência.

Jô Soares morreu aos 84 anos em São Paulo. Ele se consagrou como um dos maiores humoristas e apresentadores da televisão brasileira. Também atuou como diretor e escritor.

Esse conteúdo também foi checado por Aos Fatos.

