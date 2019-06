Dinamarca tem maior mercado de orgânicos do mundo, mas essa modalidade de agricultura não abastece toda a população

Não é verdade que a Dinamarca se tornará o primeiro país “100% orgânico” até 2020, diferentemente do que indica um artigo viral no Facebook. Embora os dinamarqueses tenham, proporcionalmente, o maior mercado de produtos sem agrotóxicos do mundo — 11,5% das vendas de alimentos no país europeu são de produtos orgânicos — , o percentual está longe dos 100%.

A expectativa do conselho dinamarquês de agricultura e alimentos é que, até 2020, 20% da terra cultivável seja destinada à produção de orgânicos. O governo do país europeu desenvolveu várias políticas públicas voltadas para o cultivo sustentável. A Dinamarca foi a primeira nação a desenvolver um plano de ação orgânico, em 1995.

Documento Orgânicos na Dinamarca PDF

O investimento dinamarquês no fomento de agricultura orgânica é alto. Por exemplo, entre 2015 e 2018, o governo alocou 4,5 milhões de euros para incentivar a exportação de produtos sem agrotóxicos; 3,3 milhões para estimular o mercado interno de orgânicos; 8 milhões para apoiar o uso de materiais orgânicos em cozinhas públicas; e mais 3,6 milhões para patrocinar fazendas orgânicas e financiar projetos experimentais.

Documento Plano de Ação Orgânico PDF

No Brasil, os produtos orgânicos foram regulamentados pela lei 10.831, de 2003. Segundo a legislação, a agricultura orgânica não utiliza aditivos químicos e se vale de técnicas sustentáveis de cultivo, que buscam não agredir o solo e as águas, assim como as comunidades rurais. O Ministério da Agricultua regula a produção de orgânicos.

