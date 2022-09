Vídeo de Dilma em desfile ao som de ‘Show das Poderosas’ é brincadeira; montagem viraliza fora de contexto

Não é verdade que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) tenha desfilado no 7 de setembro ao som de Show das Poderosas, da cantora Anitta. Nesta quinta-feira, 8, voltou a viralizar um vídeo que mostra Dilma andando no Rolls Royce presidencial enquanto uma banda do Exército toca o hit da cantora carioca — mas o conteúdo é uma montagem, produzida pela página de humor Dilma Bolada em 2013. A filmagem original foi feita durante o desfile da Independência daquele ano na Esplanada dos Ministérios, em Brasília. O percurso foi ambientado com repertório tradicional das marchas militares.

O vídeo editado usa o áudio de uma apresentação da banda do Exército do Rio de Janeiro, que tocou a canção Show das Poderosas antes dos desfiles de 7 de setembro de 2013. A ideia era “homenagear a cultura e a música popular“, segundo o Comando Militar do Leste.

A sátira viralizou nas redes sociais de apoiadores e opositores ao governo Dilma. Em uma das publicações, uma página criticou a banalização da data da Independência e afirmou haver uma tentativa de retirar a identificação do povo com o País. Já em páginas apoiadoras, os discursos são de que o desfile com a música exalta a cultura popular brasileira.

A presidente do Partido dos Trabalhadores (PT), Gleisi Hoffmann, foi uma das figuras que compartilhou o vídeo modificado. A legenda da publicação enalteceu o desfile. “Quando o show das poderosas foi parar no 7 de setembro, a garotada brasileira foi ao delírio. Dilma é pop”, escreveu a política.

A página Dilma Bolada, de apoio à ex-presidente, fez sátiras relacionando a petista a músicas populares em 2013 e 2014. Neste último ano, a montagem foi com o funk Beijinho no Ombro, da cantora Valesca Popozuda. Ambos os vídeos viralizaram na época como se fossem reais e enganaram até mesmo sites de notícias. Nove anos depois, a paródia voltou a circular pelas redes como se fosse verdadeira.