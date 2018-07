Dilma não tem gasto maior que Rainha Elizabeth; boato ressuscita notícia antiga

Uma imagem que viralizou no Facebook compara os gastos da ex-presidente Dilma Rousseff com os da Rainha Elizabeth II — a postagem diz que, mesmo afastada, Dilma gasta o dobro da monarca inglesa. Impulsionado principalmente pela página “Apoiamos a Operação Lava Jato – Juiz Sérgio Moro”, o boato afirma que “o Brasil não aguenta pagar tantas mordomias e privilégios”. Foram 22 mil compartilhamentos em menos de dois dias. O Estado tentou contato com a página, mas não obteve retorno.

É provável é que a mensagem tenha sido elaborada a partir de uma reportagem publicada em 2015 pelo jornal O Globo, quando a petista ainda era presidente. “Dilma custa aos brasileiros o dobro da Rainha Elizabeth II para os britânicos”, diz o título.

No entanto, os dados são relativos a um período em que Dilma ainda estava no Planalto, em 2014 — e se referem aos gastos com assessoria e serviços prestados à Presidência em palácios e em viagens, por exemplo. Segundo a reportagem, R$ 390,3 milhões foram gastos pelo governo com isso, ante R$ 196,3 milhões no caso de Elizabeth.

A afirmação feita na imagem viral, portanto, é deturpada — porque é citada como um gasto relativo ao período pós-afastamento de Dilma.

Que benefícios Dilma manteve após o impeachment?

Ao ser cassada, a petista deixou de ganhar o salário bruto de R$ 30,9 mil. Mas, de acordo com o decreto 6.381 de 2008, ex-presidentes têm direito a quatro servidores para atividades de segurança e apoio pessoal, a dois assessores e a dois veículos oficiais, com os respectivos motoristas.

Segundo a tabela de remunerações do governo, dois desses funcionários recebem salário de R$ 13.036,74; outros dois ganham R$ 9.926,60; mais dois recebem R$ 3.292,58; e os dois últimos ganham R$ 2.585,13. A despesa com pessoal, ao todo, fica em R$ 57,6 mil, ou R$ 692,1 mil por ano.

Qual o gasto atual da família real britânica?

O relatório mais recente das finanças da família real britânica, publicado em junho, indica que a realeza recebeu cerca de R$ 88 milhões pela ‘Sovereign Grant’ em um período de um ano. A referência é a cotação da libra de 17 de julho. O valor é pago pelo Tesouro à Coroa, mas é apenas uma das fontes de renda da monarquia. Ao todo, a despesa líquida da realeza com pessoal, manutenção de propriedades, viagens e outros gastos foi equivalente a R$ 241,1 milhões.