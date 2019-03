‘Diabo’ da comissão de frente da Gaviões da Fiel não morreu em acidente

Atualizada para incluir posicionamento da Gaviões da Fiel.

Não é verdade que o ator que interpretou o diabo na comissão de frente da Gaviões da Fiel no carnaval 2019 tenha morrido em um acidente de carro. O boato foi um dos termos relacionados à folia mais pesquisados no Google, de acordo com a ferramenta Google Trends. O conteúdo falso também foi enviado ao WhatsApp do Estadão Verifica, (11) 99263-7900.

O vídeo enganoso, que já ganhou quase 1 milhão de visualizações em pouco mais de dois dias, mostra um acidente entre um carro e um caminhão-tanque na Avenida dos Estados, em Vila Prudente. Buscando as palavras-chaves ditas na reportagem utilizada no vídeo, é possível ver que este fato ocorreu em 5 de fevereiro deste ano. Portanto, antes do desfile das escolas de samba.

Por meio de sua assessoria de imprensa, a Gaviões da Fiel também confirmou que a notícia é falsa.

O portal G1 falou com o coreógrafo da comissão de frente da Gaviões, Edgar Júnior, que garantiu que o integrante da escola de samba passa bem. A reportagem também falou por telefone com o homem que interpretou o diabo, que preferiu não se identificar pois afirmou receber ameaças pelas redes sociais.

A comissão de frente da escola de samba contava com representações do diabo e de Jesus Cristo, que simulavam uma batalha em que o primeiro parecia ganhar. A Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional acusou a Gaviões da Fiel de estimular a intolerância religiosa.

Além do G1, os sites Boatos.Org e E-Farsas também publicaram reportagens sobre o assunto.