Foto do exército chinês é usada fora de contexto em postagens sobre desfile militar em Brasília

A foto de um desfile militar chinês de 2019 circula fora de contexto nas redes sociais, em postagens que relacionam a imagem ao desfile de blindados e veículos militares em Brasília na manhã desta terça-feira, 10. A manobra bélica na Praça dos Três Poderes provocou reação institucional por ocorrer no mesmo dia em que a Câmara dos Deputados vota a PEC do voto impresso.

No Facebook, postagens usavam a foto antiga para exaltar a “tanqueceata” de Bolsonaro — uma junção das palavras tanque e passeata, em referência às “motociatas” com o presidente. A imagem mostra ao menos 28 blindados desfilando.

Por meio do mecanismo de busca reversa do Google (aprenda a usar aqui), é possível ver que a foto é de 1º de outubro de 2019. Ela foi publicada no jornal peruano El Comercio na reportagem “China exibe suas novas armas de superpotência global”. O texto diz que o desfile militar pretendia mostrar a modernização do exército chinês.

O deputado federal Otoni de Paula (PSC/RJ) também postou a fotografia fora de contexto no Twitter, com uma legenda elogiosa ao ato militar.

“Oh, Formosa! Nunca uma simples manobra militar mexeu tanto com meu patriotismo”, escreveu Otoni de Paula, em referência à cidade onde deverá se realizar um treinamento militar e para o qual Bolsonaro foi convidado. O parlamentar publicou o tuíte às 6h, mais de 2 horas antes do início previsto do desfile em Brasília.

Usuários do Twitter perceberam o uso da foto fora de contexto e não perderam tempo em fazer piada com a situação. Prevaleceu a ironia com o fato de a foto ser da China, um país constantemente criticado pela base ideológica do presidente Bolsonaro, da qual Otoni de Paula faz parte.

Em resposta, o deputado afirmou que “a foto é somente ilustrativa e para mostrar para os esquerdistas que em qualquer país, até na China, tem manobra militar. Fiquem calmos”. Depois, ele apagou o tuíte com a imagem fora de contexto, e provocou os opositores que o criticaram por compartilhar a foto.

A esquedalha ficou atiçada com meu post ???? pic.twitter.com/XUbmj6hz4L — Otoni de Paula (@OtoniDepFederal) August 10, 2021

Não é a primeira vez que o parlamentar publica conteúdo desinformativo nas redes. O Estadão Verifica já mostrou ser falso que o Google faça votação popular para definir como nomear territórios em disputa. Na ocasião, Otoni de Paula disse que a gigante da tecnologia estaria pedindo a ajuda de internautas para usar o nome Palestina ou Israel em seus mapas.

