Descoberta de anticorpo em Israel ainda não significa cura para coronavírus

Esta checagem foi produzida pela coalizão do Comprova. Leia mais aqui.

LEIA TAMBÉM > Veja todas as checagens sobre coronavírus publicadas pelo Estadão Verifica

É falso que Israel tenha descoberto a cura para o novo coronavírus, ao contrário do que afirma o título de um vídeo com mais de 580 mil visualizações no YouTube. A descoberta a que o vídeo se refere é, na verdade, de um anticorpo que neutraliza o SARS-CoV-2, vírus que causa a covid-19, em estudo do Instituto de Pesquisas Biológicas (IIBR) do Ministério da Defesa israelense.

A instituição anunciou o achado científico como um avanço significativo, mas enfatizou que ainda trabalha em uma patente e que ainda não é uma “vacina para toda a população”.

Nesta quinta-feira, 7, o ministro da Defesa de Israel, Naftali Bennett, divulgou a descoberta de mais três anticorpos no mesmo instituto. Ele comemorou o avanço, mas ressaltou que ainda seria necessária “uma série de testes complexos e um processo de aprovação regulatória”, o que pode levar “vários meses”.

Por que checamos isto?

O Comprova verificou este vídeo porque conteúdos que anunciam a descoberta de curas ou de vacinas para a covid-19 podem ter como um de seus efeitos desmobilizar a sociedade a respeito da necessidade de se proteger da doença.

Pesquisas estão sendo realizadas em diversas partes do mundo tanto para desenvolver uma vacina contra o vírus quanto para encontrar um possível tratamento para a doença que ele provoca.

Em um cenário em que o mundo ainda não tem cura ou vacina para a covid-19, que é altamente contagiosa, entidades como a Organização Mundial da Saúde (OMS) orientam os países a realizar um ativo processo de testagem para rastrear os doentes, mas também recomendam o distanciamento social e o isolamento das pessoas infectadas.

Falso, para o Comprova, é o conteúdo inventado ou que tenha sofrido edições para mudar o seu significado original e divulgado de modo deliberado para espalhar uma mentira.

Como verificamos?

O Comprova consultou o site oficial do IIBR e do Ministério da Defesa de Israel. Também acessamos as redes sociais das duas instituições e do ministro da pasta, Naftali Bennett. Os links utilizados como fonte estão no texto abaixo.

Verificação

O Ministério da Defesa de Israel, pasta à qual o Instituto Israelense de Pesquisa Biológica (IIBR) é subordinado, anunciou em suas redes sociais em inglês e em hebraico, na terça-feira, 5, que o laboratório isolou um anticorpo que “neutraliza” o coronavírus SARS-CoV-2, causador da covid-19.

Segundo o comunicado, o IIBR é “a primeira instituição a alcançar um avanço científico que atende simultaneamente” três parâmetros importantes: é capaz de neutralizar o novo coronavírus; foi testado especificamente no novo coronavírus que causa a covid-19; e é “monoclonal”, o que significa que não tem proteínas adicionais que podem causar complicações para os pacientes.

Na versão em hebraico do comunicado, que pode ser traduzida para diversos idiomas usando ferramentas como o Google Tradutor, o Ministério da Defesa afirma que o instituto está “atualmente trabalhando em uma patente” para a descoberta e depois vai entrar em contato com farmacêuticas internacionais.

O comunicado enfatiza que o anticorpo “tem o potencial de desenvolver uma cura”, mas que “não é uma vacina para toda a população”. Ainda segundo o Ministério da Defesa de Israel, a descoberta será seguida por uma “série complexa de experimentos e um processo de aprovação regulatória”. De acordo com os cientistas do IIBR, diz a nota, a natureza da descoberta pode reduzir esse trâmite, “que pode se prolongar por vários meses”.

Contexto

A divulgação do vídeo com informações falsas se dá em meio à continuidade da tensão no Brasil a respeito das divergências sobre como lidar com a pandemia. Enquanto os governos estaduais adotaram, em diferentes intensidades, as medidas de isolamento social, o presidente Jair Bolsonaro continua a ser uma das poucas lideranças políticas no mundo que se posiciona contra tais medidas.

O vídeo afirma que, com a suposta cura, “a esquerda perdeu novamente”, ecoando parte da estratégia política de Bolsonaro de classificar todos seus eventuais adversários como esquerdistas. “Se a esquerda pensava que o Brasil ia parar e o governo de Jair Bolsonaro seria abalado, estão muito enganados (sic). A boa notícia chegou hoje e já podemos comemorar”, afirma o locutor do vídeo.

Na sequência, o locutor pede o compartilhamento das imagens “pois o Brasil precisa ouvir isso”. E emenda uma frase que reitera a argumentação de Bolsonaro nos últimos meses, afirmando que “vamos voltar a produzir, a trabalhar e a crescer novamente”.

De acordo com a agência Reuters, Israel foi um dos primeiros países do mundo a fechar as fronteiras e a impor restrições na circulação de pessoas para evitar a disseminação do novo coronavírus. Até esta quinta-feira, 7, foram registrados 16.346 casos da covid-19 no país, com 239 mortos pela doença, segundo a Universidade Johns Hopkins.

Alcance

O vídeo com título “Até que enfim… Desc0berta cura para cor0navírus! Bolsonaro fica mais f0rte e esquerd4 perdeu…” obteve 588,7 mil visualizações desde o dia 5 de maio. O conteúdo foi publicado pelo canal DR News, que tem 989 mil inscritos no YouTube. Leitores solicitaram a checagem do vídeo por meio do WhatsApp do Comprova (11 97795-0022).