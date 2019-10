Deputado petista hostilizado em voo não foi preso com dinheiro na cueca

É falsa a alegação que circula nas redes sociais de que o deputado federal José Guimarães (PT-CE) tenha sido preso com dinheiro na cueca. O ato foi praticado por um de seus assessores na época, que também era secretário de Organização do Partido dos Trabalhadores (PT) no Ceará.

Em julho de 2005, José Adalberto Vieira foi preso no Aeroporto de Congonhas em São Paulo com US$ 100 mil escondidos na cueca, e mais R$ 209 mil numa maleta de mão, quando embarcava para Fortaleza. O fato ocorreu em meio aos desdobramentos do escândalo do mensalão e precipitou o afastamento do então deputado José Genoíno, irmão de Guimarães, da presidência do PT.

Em 2012 o Superior Tribunal de Justiça (STJ) inocentou José Guimarães da acusação de envolvimento no episódio. Já o assessor foi solto cinco dias depois de ser preso, mas foi condenado a pagar uma multa em sentença do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5) em 2014.

A publicação, compartilhada desde a segunda-feira, 1 de outubro, pela página “Brasileiro Patriota” no Facebook, ganhou notoriedade após o compartilhamento de um vídeo em que Guimarães é hostilizado por um passageiro durante um voo de Fortaleza para Brasília, na última sexta-feira, 30.

No vídeo, um homem afirma que o deputado teria aparecido na televisão com dinheiro na cueca e questiona se o deputado não teria “vergonha de roubar o Brasil”.

Este boato foi selecionado para verificação por meio de parceria entre o Estadão Verifica e o Facebook. Para sugerir checagens, envie uma mensagem por WhatsApp ao número (11) 99263-7900. Aos Fatos também desmentiu este conteúdo.