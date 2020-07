‘Demônio’ em telhado de igreja foi criado com efeitos especiais

Um vídeo em que uma criatura alada escala a torre de uma igreja recebeu mais de 90 mil compartilhamentos no Facebook desde abril. A legenda afirma que o “demônio” apareceu na Itália em meio à pandemia do novo coronavírus, mas essa afirmação é falsa. Na verdade, o clipe foi publicado originalmente em um canal do YouTube que produz vídeos com efeitos especiais e personagens de ficção científica.

O Estadão Verifica utilizou a ferramenta InVid, de checagem de vídeos, para encontrar o filme original. Dessa forma, chegamos ao canal JJPD Productions, que tem 321 mil inscritos. Os vídeos são produzidos pelos irmãos Joaquin e Jimmy Perez, que dizem criar “vídeos com efeitos especiais, vídeos de encontros paranormais, curta-metragens de ficção, relatos de terror e outros”.

O clipe com a “gárgula” foi publicado em 2 de junho de 2019. A igreja mostrada no vídeo fica na cidade de Granada, na Nicarágua, e não na Itália.

Em uma segunda publicação, de setembro de 2019, os youtubers mostram como criaram a criatura demoníaca com ferramentas de animação 3D.

Este vídeo também foi checado por AFP e AltNews, da Índia.

