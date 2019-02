Uma piada com um falso decreto que convoca todos os homens brasileiros para um treinamento militar “de caráter sigiloso” durante o período do Carnaval tem confundido internautas. O documento, enviado por leitores ao WhatsApp do Estadão Verifica (11-99263-7900), não é real.

A imagem que tem circulado nas redes sociais simula um decreto verdadeiro, com o brasão da República e a formatação de um documento presidencial. Porém, não existe um decreto com o número descrito no boato e não há publicação com esse teor no Diário Oficial da União da data escrita na imagem.

A brincadeira cita a “iminência de confronto armado” com a Venezuela como justificativa para o tal treinamento sigiloso. A piada também tem circulado em forma de mensagem, que deixa o tom cômico mais evidente ainda: “avisem esposas e namoradas que partiremos na sexta agora dia 01/03 e só retornaremos na quarta-feira de cinzas 06/03 em caso de sobrevivência”, diz trecho da corrente.

Esse boato também foi checado pela Agência Lupa.

Veja a imagem falsa: