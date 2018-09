Declaração de Cid Gomes é tirada de contexto e atribuída a Fernando Haddad

A checagem abaixo foi publicada pelo Projeto Comprova. A verificação foi realizada por uma equipe de jornalistas da AFP, O Povo, Gazeta Online e Bandnews FM. Outras redações concordaram com a checagem, no processo conhecido como “crosscheck”: Jornal do Commercio, Folha de S. Paulo, UOL e Band.

O Projeto Comprova é uma coalizão de 24 veículos de mídia com o objetivo de combater a desinformação durante o período eleitoral. Você pode sugerir checagens por meio do número de WhatsApp (11) 97795-0022.

Um post enganoso publicado no Facebook sugere que o homem que aparece em um vídeo afirmando que “desvio de dinheiro é natural e intrínseco ao serviço público” é o candidato à presidência da República do PT, Fernando Haddad. A informação não é verdadeira. O político na imagem – visualizada mais de duas milhões de vezes – é Cid Gomes (PDT), ex-governador do Ceará.

A descrição da publicação diz: “Olha a visão do candidato de Lula (Haddad), o cara que vocês irão votar a pedido do Lula, a mesma coisa de Dilma e Temer, ou talvez pior ainda”. A declaração provocou inconformidade em alguns usuários. “Ladrão safado. Natural né bandido.vamos banir VCS do Brasil corja de pilantras”, comentou um deles.

No entanto, a declaração foi feita por Cid Gomes, ex- governador do Ceará e irmão do candidato à presidência Ciro Gomes (PDT), no dia 29 de setembro de 2014. O comentário sobre desvios foi feito em defesa do Camilo Santana (PT), que na época era candidato a governador do Ceará e foi envolvido em um escândalo político relacionado à desvio de verbas destinadas à construção de sanitários para famílias carentes no estado cearense.

Santana, sucessor e aliado de Cid, teve o nome envolvido porque era o secretário de Cidades quando o chamado “escândalo dos banheiros” veio à tona. Ele sempre negou irregularidades e disse que suas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado.

“Desde que existiu o dinheiro, existe quem procure roubar o dinheiro (sic). A diferença entre um governo sério e um governo conivente, é que o governo sério, quando descobre, pune. E foi o que o Camilo fez quando assumiu a secretaria [de Cidades] e viu que tinha um escândalo”, disse Cid, no vídeo original, após se referir à normalidade dos desvios.

No dia 8 de agosto de 2018, o Comprova mostrou que outra frase, também atribuída a Cid Gomes, foi falsamente relacionada ao candidato Geraldo Alckmin (PSDB).

Segundo as estatísticas do Facebook, o vídeo do post enganoso foi assistido mais de 2,8 milhões de vezes e compartilhado 159 mil vezes desde que foi publicado, no dia 1º de setembro.