Decisão do STF sobre prisão domiciliar só vale para presos não-violentos e que são os únicos responsáveis por seus filhos

É falso que o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha concedido prisão domiciliar a todos os presos do País com filhos menores de idade. “Por unanimidade, a Segunda Turma do STF libera toda a bandidagem, basta ter um filho menor”, diz uma postagem no Facebook, omitindo que a decisão vale apenas para prisões cautelares e para crimes sem violência ou que não tenham sido praticados contra os próprios filhos. O conteúdo checado pelo Estadão Verifica foi compartilhado ao menos 855 vezes.

A medida foi solicitada pela Defensoria Pública da União (DPU) em habeas corpus coletivo, depois que o STF já havia tomado decisão semelhante, de transferir para o regime domiciliar gestantes ou mãe de crianças até 12 anos ou de pessoas com deficiência no contexto da pandemia do novo coronavírus. Para a DPU, a medida discriminava as crianças que não eram criadas pelas mães.

Os juízes devem julgar caso a caso e podem negar a medida em casos de crimes cometidos com violência ou contra o próprio dependente. Os presos também deverão provar que são os únicos responsáveis pela criança menor de 12 anos ou pela pessoa com deficiência.

O art. 318 do Código de Processo Penal já permite ao juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar nos seguintes casos:

maior de 80 (oitenta) anos;

extremamente debilitado por motivo de doença grave

imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

gestante;

mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos;

homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos.

Já o art. 318-A expressa que não poderá ser concedida a prisão domiciliar quando o preso tiver cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa, ou quando o crime tiver sido cometido contra o filho ou dependente.

Para o ministro Gilmar Mendes, relator do caso, a situação de risco e urgência na mudança de regime de prisão é reforçada pela atual pandemia da covid-19 no Brasil. A Resolução 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) recomenda a adoção de medidas preventivas por juízes e tribunais, entre elas a reavaliação das prisões provisórias de gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência.

A decisão unânime foi tomada pela Segunda Turma em 20 de outubro. Compõem o colegiado os ministros Gilmar Mendes (presidente), Ricardo Lewandowski, Cármen Lúcia e Edson Fachin.

Este conteúdo também foi checado pela agência AFP Checamos.

