Checamos o debate com candidatos ao governo de SP: veja o resultado

O debate entre os candidatos ao governo de São Paulo neste sábado, 17, reuniu Fernando Haddad (PT), Tarcísio de Freitas (Republicanos), Rodrigo Garcia (PSDB), Vinicius Poit (Novo) e Elvis Cezar (PDT). O encontro foi promovido pelo Estadão e a Rádio Eldorado, em parceria com SBT, Terra, Veja e Rádio Nova Brasil. O Estadão Verifica checou a fala dos postulantes ao Palácio dos Bandeirantes. Veja o resultado abaixo.

Fernando Haddad (PT)

O que Haddad disse: que tinha o apoio de 11 de 55 vereadores quando foi prefeito de São Paulo

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. Haddad começou o mandato com apoio da maioria da Câmara dos Vereadores. Quarenta dos 55 vereadores integravam a base aliada do governo, sendo 11 do PT. Ele também era apoiado por PCdoB, PP e PSB. Ao longo da gestão, a relação entre o ex-prefeito e a casa legislativa foi tumultuada e ele teve dificuldades para aprovar projetos polêmicos. Ao final de 2016, último ano do mandato, restavam apenas 20 vereadores aliados a Haddad.

O que Haddad disse: que, em 8 anos, o investimento público caiu 50% no estado de São Paulo.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é exagerado. É verdade que houve queda na taxa de investimento do Estado de São Paulo, contudo, não no patamar citado. De acordo com o balanço geral de contas da Secretaria da Fazenda do Governo do Estado de São Paulo, os investimentos somaram R$ 17,3 bilhões em 2013 — em valores corrigidos pela inflação (IPCA) até julho deste ano, esse montante equivale a R$ 28 bilhões. Em 2021, a gestão do estado informou investimento de R$ 25,4 bilhões, ou R$ 26,7 bilhões nos preços atuais. Em valores reais, portanto, a queda de investimento público do estado chega a 4,62% comparativamente entre 2013 e 2021.

Tarcísio de Freitas (Republicanos)

O que Tarcísio disse: que o tamanho da malha de rodovias federais administradas diretamente pelo governo federal em São Paulo é de 53 km, menor que em Minas Gerais, Acre e Roraima.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. Praticamente a totalidade da malha federal em São Paulo está cedida à iniciativa privada. Em Minas Gerais o governo federal ainda administra cerca de 6,5 mil quilômetros, e 2,5 mil são concedidos. No Acre e em Roraima não há concessões. Apenas a BR-317, no Acre, tem cerca de 400 quilômetros. O candidato citou os dados comparativos ao justificar o baixo volume de investimentos federais em estradas de São Paulo.

O que Tarcisio disse: que o limite do Simples Nacional é de R$ 4,8 milhões, mas em São Paulo é de R$ 3,6 milhões, por decisão do ex-governador João Doria (PSDB).

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é enganoso. O Simples Nacional atende a empresas com faturamento de até R$ 4,8 milhões para 2022. O Simples Paulista, criado em 1998, foi extinto em 2007, quando entrou em vigor o Simples Nacional. Não há limite diferenciado nos Estados. Mas a Lei Complementar 155/2018, permitiu que apenas os tributos federais sejam unificados quando o faturamento bruto da empresa superar R$ 3,6 milhões ao ano. Isso vale para todos os Estados, não só para São Paulo.

Rodrigo Garcia (PSDB)

O que Rodrigo Garcia disse: que há 300 mil crianças autistas em São Paulo.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é impreciso. Não é possível saber quantas pessoas autistas há no Estado de São Paulo porque não existe registro oficial sobre o assunto no Brasil. Neste ano, pela primeira vez, os recenseadores do IBGE estão questionando sobre o autismo no censo populacional, em cumprimento à Lei 13.861, de 2019. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças norte-americano estima que uma em cada 44 crianças é autista e a população com idade até 12 anos é de 6,8 milhões em São Paulo, o que resultaria em 154 mil autistas com idade até 12 anos.

O que Rodrigo Garcia disse: que Haddad “perdeu para brancos e nulos” quando tentou se reeleger prefeito de São Paulo.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdade. Fernando Haddad obteve 967.190 votos (16,7% dos votos válidos) quando tentou se reeleger prefeito de São Paulo, em 2016, ficando em segundo lugar contra João Doria (PSDB). A quantidade de votos brancos naquele pleito foi de 367.471, e de nulos, 788.379. A soma de brancos e nulos (1.155.850 votos), portanto, supera a votação de Haddad.

Vincius Poit (Novo)

O que Vinicius Poit disse: que a última prova do Saresp mostra que o aluno do 5º ano em São Paulo tem nível de aprendizado de um aluno do 3º ano.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. Os alunos do 5º ano da rede estadual de ensino fundamental tem o mesmo nível de conhecimento em matemática do que os do 2º ano, de acordo com os resultados do Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), divulgado em março de 2022, pela Secretaria de Educação (Seduc-SP). Dentre as séries testadas pela prova, o 5º ano teve a maior queda em 2021. Em língua portuguesa, o aluno que está no 5º ano tem a mesma proficiência de um estudante do 3º ano do ensino fundamental.

Elvis Cezar (PDT)

O que Elvis Cezar disse: que quando Tarcísio era ministro da Infraestrutura, destinou a menor porcentagem de investimento para o Estado de São Paulo. Acre e Roraima receberam mais dinheiro.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. O Estado de São Paulo recebeu, para investimento em 2022, R$ 14,5 milhões. O valor é menor do que o recebido pelo Acre, Estado que aparece na penúltima posição do ranking, com R$ 16,1 milhões, e por Roraima na 23º posição, com R$ 19,6 milhões. Os valores constam no orçamento do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).