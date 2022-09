Bolsonaro mente sobre adversárias e orçamento secreto em debate

Atualizada às 21h46.

Candidatos à Presidência se reuniram neste sábado, 24, no debate organizado pelo Estadão e Rádio Eldorado em parceria com SBT, CNN, Veja, Terra e Nova Brasil FM. Participaram do encontro Jair Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (PDT), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União Brasil), Felipe d’Avila (Novo) e Padre Kelmon (PTB). Veja abaixo a checagem do Estadão Verifica.

Jair Bolsonaro (PL)

Soraya, Simone e veto ao orçamento secreto

O que Jair Bolsonaro disse: que Simone Tebet e Soraya Thronicke votaram para derrubar veto presidencial ao orçamento secreto.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: não é verdade. As senadoras Tebet e Thronicke votaram em favor da manutenção do veto presidencial ao item 4 da alínea “c” do inciso II do parágrafo 4º do artigo 6 do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. O artigo tratou da criação das emendas de relator-geral, mais conhecidas como orçamento secreto ou RP 9. A votação do Congresso Nacional ocorreu em 27 de novembro de 2019. Ambas também votaram contra a Resolução 4/2021, que estabeleceu as regras de execução do orçamento secreto.

Simone e orçamento secreto

O que Jair Bolsonaro disse: que Simone Tebet usou recurso do orçamento secreto no ano passado.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: não há registro de que Simone Tebet tenha se valido das emendas de relator, o chamado orçamento secreto. Tebet declarou em sabatina do Estadão e da Fundação Armando Álvares Penteado (Faap), no último dia 19, ter recebido proposta para direcionar “valores estratosféricos” por meio do orçamento secreto em troca da desistência de sua candidatura à presidência do Senado em 2021. Tebet defendeu sua companheira de chapa, a senadora Mara Gabrilli (PSDB-SP), por ter se valido de emendas de relator – Gabrilli destinou R$ 19,2 milhões. Pelo Twitter, ela afirmou que “não existe orçamento secreto para quem é ficha limpa de verdade“. “Defendo a transparência de todas as emendas”, acrescentou. Mara alegou ter destinado os recursos para o setor de Saúde do Estado de São Paulo.

Médicas na CPI da Covid

O que Jair Bolsonaro disse: que Simone Tebet não defendeu médicas que foram “maltratadas, pisoteadas” na CPI da covid.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso que Tebet tenha deixado as médicas Nise Yamaguchi e Mayra Pinheiro serem humilhadas durante depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid em junho de 2021, como sugere Bolsonaro.

Tebet não era membro titular da CPI e não estava presente nos dias das sessões de 25 de maio de 2021 e 1° de junho de 2021, em que participaram Yamaguchi e Pinheiro, respectivamente. Como não havia nenhuma mulher entre os 11 titulares e sete suplentes do colegiado, a bancada feminina do Senado, então liderada por Tebet, se organizou em um revezamento para participar das sessões.

No dia do depoimento de Yamaguchi, que foi ouvida pela CPI por ter defendido tratamentos ineficazes contra a covid e por suspeita de integrar um “gabinete paralelo” do governo, participaram, ao longo da sessão, cinco senadoras. Durante o depoimento, a médica foi frequentemente interrompida pelos senadores. A senadora Leila Barros (PDT-DF) pediu respeito a Yamaguchi e pediu que ela tivesse a possibilidade de expor seus argumentos. A assessoria da pedetista confirmou ao Projeto Comprova que ela conversou com Tebet, durante a sessão, sobre as constantes interrupções sofridas pela médica durante sua fala e que decidiu ir ao plenário interceder em favor de Yamaguchi, mesmo não concordando com o posicionamento da médica.

Soraya e orçamento secreto

O que Jair Bolsonaro disse: que Soraya Thronicke usou R$ 114 milhões do orçamento secreto.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é exagerado. Como mostrou o Estadão, Soraya foi beneficiada com R$ 95,2 milhões em emendas do orçamento secreto nos últimos três anos. O valor citado por Bolsonaro corresponderia, no entanto, à soma dos valores utilizados, em conjunto, pela senadora Soraya e pela senadora Mara Gabrilli (PSDB) — esta última tendo apadrinhado R$ 19,2 milhões em emendas secretas em 2020.

Soraya indicou, no primeiro ano do orçamento, R$ 7,9 milhões, de acordo com ofícios encaminhados por seu gabinete ao Supremo, que exigiu transparência. Em 2021, foram R$ 45,6 milhões. E até agosto deste ano, a candidata a presidente foi beneficiada com R$ 41,7 milhões para seus redutos. Os valores totalizam as emendas que Soraya admitiu ter indicado, após ser obrigada pelo STF a enviar os documentos correspondentes. Soraya indicou emendas para manutenção de unidades de saúde e recuperação de vias públicas, recursos que têm apelo eleitoral em Estados e municípios. Nem todos os parlamentares informaram quanto receberam.

Veto ao orçamento secreto

O que Bolsonaro disse: que vetou o orçamento secreto e que o Congresso Nacional derrubou o veto.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O orçamento secreto apareceu pela primeira vez em 2019, na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e realmente foi vetado por Bolsonaro. O Congresso Nacional tentou derrubar o veto, mas não conseguiu. Na ocasião, a maioria dos parlamentares votou pela derrubada, mas eram necessários 41 votos no Senado para que a proposta fosse resgatada, o que não aconteceu – foram 37 votos.

No entanto, o próprio presidente trouxe o orçamento de volta, pressionado pelo Centrão. Depois de vetar o dispositivo, ele encaminhou um novo projeto ao Congresso, instituindo o orçamento secreto, que foi aprovado pelos parlamentares.

Auxílio Brasil

O que Jair Bolsonaro disse: que há 21 milhões de pessoas que recebem o Auxílio Brasil; 17 milhões são mulheres.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é impreciso. De acordo com informações do Ministério da Cidadania, 20,65 milhões de famílias brasileiras recebem o mínimo de R$ 600 do Auxílio Brasil. Deste número, 16,85 milhões dos lares são chefiados por mulheres. Elas representam 81,6% dos beneficiários.

Gasolina

O que Bolsonaro disse: que temos a gasolina mais barata do mundo

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. De acordo com a plataforma Global Petrol Prices, a gasolina mais barata do mundo é a da Venezuela, com custo de US$ 0,022 por litro. O levantamento avalia os preços pela cotação do dólar em 19 de setembro. O Brasil aparece na 31º colocação, com US$ 0,96.

Corrupção

O que Bolsonaro disse: que há 3 anos e 8 meses não se vê um escândalo de corrupção.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. Desde o início do mandato, em 2019, o governo de Jair Bolsonaro (PL) foi envolvido em diversas denúncias de corrupção. Em outubro de 2019, o então ministro do Turismo Marcelo Álvaro Antônio foi indiciado pela Polícia Federal na Operação Sufrágio Ostentação, que investigou supostos desvios de recursos de candidaturas femininas durante as eleições de 2018. O então ministro foi apontado como articulador do esquema de candidaturas laranjas.

Em abril de 2021, o então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi acusado de dificultar a fiscalização ambiental e patrocinar interesses privados de madeireiros investigados por extração ilegal de madeira. Salles pediu demissão em junho do ano passado.

Em maio de 2021 estouraram dois escândalos: o caso conhecido como Tratoraço, que mostrou a liberação de R$ 3 bilhões para emendas parlamentares da base de apoio de Bolsonaro, boa parte destinada à compra de tratores e equipamentos agrícolas com sobrepreço de 259%. O Tratoraço recebeu parte dos recursos do hoje chamado orçamento secreto. No mesmo mês, o governo demitiu George da Silva Divério, superintendente estadual do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, por suspeita de corrupção. Ele assinou dois contratos de R$ 29 milhões para reforma de prédios sem licitação.

No auge da pandemia, em junho de 2021, veio à tona o caso da Covaxin, que mostrou que o governo aceitou negociar a compra da vacina indiana Covaxin, contra a covid-19, por um preço 1.000% maior do que era anunciado pela fabricante. Também em junho de 2021, o ex-diretor do Departamento de Logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, foi acusado de pedir propina de US$ 1 por dose para autorizar a compra de vacinas da AstraZeneca.

Em março deste ano, o Estadão revelou o esquema do gabinete paralelo do MEC, em que pastores passaram a controlar a agenda do então ministro da Educação, Milton Ribeiro, para privilegiar municípios na liberação de recursos. Prefeitos disseram que receberam cobrança de propina em ouro e o ex-ministro Milton Ribeiro acabou preso pela Polícia Federal.

Em abril de 2022, o Estadão revelou uma licitação milionária para compra de ônibus escolares com recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Os valores eram inflados e mostravam que o governo aceitava pagar até R$ 480 mil por ônibus, quando eles deveriam custar no máximo R$ 270,6 mil.

Também em abril, o Estadão mostrou que o Ministério da Educação autorizou a construção de 2 mil escolas, mesmo sem ter recursos para terminar 3,5 mil em construção há anos. O esquema ficou conhecido como “escolas fake”.

Em maio, o Estadão mostrou a farra dos caminhões de lixo, com a coleta sendo alvo de despesas milionárias crescentes e fora do padrão. A compra e distribuição de caminhões saltou de 85 em 2019 para 488 em 2021. Em Alagoas, por exemplo, uma cidade do interior passou a ter mais caminhões do que lixo a ser recolhido. A reportagem do Estadão identificou pagamentos inflados em R$ 109 milhões.

Recentemente, o UOL mostrou, ainda, que o clã Bolsonaro comprou 51 imóveis desde a década de 1990 em dinheiro vivo. São R$ 13,5 milhões pagos em espécie, o que equivale a R$ 25,6 milhões em valores corrigidos pela inflação. Desde maio deste ano, Bolsonaro mudou o discurso sobre corrupção e passou a falar em não haver “denúncias consistentes” de corrupção ou de haver “casos isolados” e não “corrupção endêmica”.

Ciro Gomes (PDT)

Desemprego

O que Ciro Gomes disse: que dois terços da população estão desempregados, desalentados ou trabalhadores informais.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é exagerado. Segundo dados divulgados pelo IBGE, o Brasil tinha 10,1 milhões de desempregados no segundo trimestre de 2022 e 4,3 milhões de desalentados, ou seja, pessoas que estariam disponíveis para trabalhar, mas desistiram de procurar por não mais encontrar. No mesmo período, os ocupados eram 98,2 milhões de pessoas, mas 39,3 milhões delas trabalhavam na informalidade, ou seja, sem carteira assinada.

Isso quer dizer que desempregados, desalentados e trabalhadores na informalidade — ou fazendo “bico”, como disse o candidato — somavam 53,7 milhões de pessoas, algo em torno de 31% da população em idade de trabalhar (maiores de 14 anos), que era de 173 milhões de pessoas no 2º trimestre.

Acusação de corrupção

O que Ciro Gomes disse: que nunca respondeu a uma acusação de corrupção.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: falta contexto. Em dezembro do ano passado, Ciro e o irmão, Cid Gomes, foram alvo de uma operação da Polícia Federal, que cumpriu mandados de busca e apreensão por suspeita de recebimento de propina nas obras do Estádio do Castelão, em Fortaleza, entre 2010 e 2013. A PF suspeitava de pagamento de R$ 11 milhões em propina. Na época, Ciro negou os desvios. Em fevereiro deste ano, contudo, o Tribunal Regional da 5ª Região (TRF-5) atendeu a um pedido da defesa de Ciro e Cid Gomes e anulou a busca e apreensão feita pela PF contra os dois em dezembro de 2021.

Endividamento

O que Ciro Gomes disse: que há 66,6 milhões de brasileiros endividados.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: os valores estão próximos do real. De acordo com dados do Serasa Experian, até julho deste ano o Brasil tinha 67,6 milhões de consumidores inadimplentes.

Corrupção no governo

O que Ciro Gomes disse: que 70% dos brasileiros acreditam que o governo Bolsonaro está “entregue à corrupção”.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdadeiro. Para 69% dos brasileiros, há corrupção no governo federal, de acordo com a pesquisa do Datafolha publicada na última quinta-feira, 22.

Vendas do governo

O que Ciro Gomes disse: que Bolsonaro vendeu a carteira de crédito de R$ 3,3 bilhões do Banco do Brasil por R$ 300 milhões ao BTG, que vendeu a Refinaria Landulfo Alves por metade do preço a um fundo dos Emirados Árabes e que vendeu gasodutos e oleodutos da Petrobras.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: os valores estão imprecisos. A carteira de crédito do Banco do Brasil era de R$ 2,9 bilhões. O valor da venda foi de R$ 371 milhões. A transação foi alvo de investigação do Tribunal de Contas da União (TCU) e da Controladoria Geral da União (CGU).

É verdade que a Refinaria Landulfo Alves (Rlam), na Bahia, foi vendida pela metade do preço. O TCU questionou o valor da venda da refinaria pela Petrobras ao fundo financeiro Mubadala, dos Emirados Árabes, por US$ 1,65 bilhão, quando o valor de mercado era de US$ 3,04 bilhões. De fato, a Petrobras vendeu gasodutos e campos de petróleo, mas ainda tem oleodutos.

Simone Tebet (MDB)

Salário de mulheres pretas

O que Simone Tebet disse: que a mulher preta, no Brasil, recebe 40% a menos.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: está correto. Estudo do IBGE de março de 2021 informa que, em média, mulheres negras recebem remuneração de R$ 1.471 mensal. O valor é 57% menor do que o recebido por homens brancos, 42% menor do que o valor para mulheres brancas e 14% menor do que o salário médio de homens negros.

Documento Estudo do IBGE PDF

Insegurança alimentar

O que Simone Tebet disse: que o País tem 33 milhões de pessoas com insegurança alimentar e passando fome.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: não é bem assim. É verdade que atualmente 33,1 milhões de brasileiros passam fome no País, de acordo com um levantamento realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan). No entanto, o número de pessoas que vivem com algum grau de insegurança alimentar é de 125,2 milhões.

Inflação dos alimentos

O que Simone Tebet disse: que feijão, leite, cebola e óleo de soja quase que dobraram em menos de um ano.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é exagerado. O preço dos alimentos e bebidas subiu 10,89% nos primeiros oito meses de 2022, de acordo com o IBGE. O percentual é mais do que o dobro da inflação do período medida pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo (IPCA) de 4,77%. Dos itens citados por Tebet, dois quase dobraram de valor: a cebola foi a mais cara, com 79% de alta no acumulado de 12 meses; logo depois, vem o leite com 43% e o feijão e o óleo em 27%.

Soraya Thronicke (União Brasil)

Ofensas a candidatas

O que Soraya Thronicke disse: que depois do primeiro debate entre candidatos à Presidência, ela e Tebet sofreram mais de 5 mil ofensas em dois dias.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdade. O número citado está em levantamento do Instituto AzMina. As duas senadoras foram alvo de ao menos 5.246 tuítes ofensivos, após o debate realizado por Band, Folha, Uol e TV Cultura em agosto deste ano.

Exportação de carne

O que Soraya Thronicke disse: que Lula quer limitar a exportação de carne, medida adotada por Argentina e Venezuela.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: falta contexto. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato do PT à Presidência, declarou em Taboão da Serra (SP), em 10 de setembro, que pretende discutir o preço das carnes no Brasil e a política de exportação de carnes pelo Brasil. “Nós vamos discutir se vai continuar só exportando ou se vai deixar um pouco para nós comermos”, disse. Lula usou duas vezes, nesse discurso, a palavra discussão sobre o tema. A Argentina se vale da proibição de exportação de sete cortes de carne bovina. Em janeiro, estendeu a limitação até 2023, como meio de evitar a escalada de preços. A Venezuela, entretanto, não é ainda exportadora de carnes.

Felipe D’Ávila (Novo)

Salário do STF

O que D’Ávila disse: que os juízes do Supremo Tribunal Federal (STF) vão ganhar R$ 46 mil.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é verdade. Em agosto deste ano houve um reajuste de 18% nos salários do Judiciário. Com isso, os salários dos ministros passaram de R$ 39 mil, para R$ 46,3 mil.

Investimento público

O que D’Ávila disse: que o Brasil paga US$ 500 bilhões de juros e só tem US$ 23 bilhões de investimento público.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. As despesas do governo com juros da dívida pública atingiram R$ 500 bilhões nos últimos 12 meses encerrados em maio deste ano, de acordo com informações do Banco Central. O Orçamento de 2022, aprovado pelo Congresso Nacional em 21 de dezembro de 2021, definiu o valor de R$ 44 bilhões para o investimento público. Para o ano de 2023, o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) prevê R$ 22,4 bilhões em investimentos, o menor nível dos últimos 14 anos.

Agressões a mulheres

O que D’Ávilla disse: 26 mulheres sofrem agressão por hora no Brasil.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é fato. A cada hora, 26 mulheres sofrem agressão física no Brasil. Os dados são do 16º Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022, realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. O levantamento também mostrou um aumento de 4% de chamadas ao 190, e crescimento de 13,6% das Medidas Protetivas de Urgência concedidas.

Padre Kelmon (PTB)

Cristãos no Brasil

O que padre Kelmon disse: que 84% da população do Brasil é cristã.

Estadão Verifica investigou e concluiu que: é impreciso. Pesquisa Datafolha de junho deste ano indicou que 79% da população brasileira se considera cristã – 51% se dizem católicos, 26% evangélicos e 2% adventistas. Espíritas e umbandistas são 2% e 1% dos brasileiros, segundo a pesquisa. Outros 5% são de outras religiões e 12% dizem não ter uma fé específica.

Lei da Ficha Limpa

O que Padre Kelmon disse: que Lula deveria ser impedido de concorrer, pela Lei da Ficha Limpa.

O Estadão Verifica investigou e concluiu que: é falso. O Tribunal Superior Eleitoral julgou o pedido de candidatura de Lula e decidiu que o candidato preenchia as condições de elegibilidade exigidas pela Constituição Federal e pela legislação eleitoral, não havendo nenhuma causa legal que o impedisse de se lançar candidato em 2022.

Já o ex-deputado Roberto Jefferson, citado durante o debate, teve sua candidatura indeferida no começo de setembro, atendendo a um pedido da Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) que sustentou que ele estava inelegível até 2023.