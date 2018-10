Datena não gravou vídeo em apoio a Bolsonaro, e sim a Alckmin

Ao contrário do que informa um vídeo que viralizou nas redes sociais, o apresentador de TV José Luiz Datena não declarou apoio ao candidato à Presidência Jair Bolsonaro (PSL). A gravação original foi feita em julho deste ano, para outro presidenciável: Geraldo Alckmin (PSDB).

Na época em que fez o vídeo, o comunicador, que é filiado ao DEM, era pré-candidato ao Senado na chapa com o PSDB em São Paulo. Ele desistiu da campanha 12 dias depois. “É um sujeito igualzinho a você, por isso que eu confio nele. Ele pega avião de carreira, tem dois pares de sapato que não troca há 200 anos. Então, como eu confio nele, confie também”, disse ele sobre Alckmin na propaganda.

Em suas redes sociais, Datena desmentiu o boato e informou que não apoia nenhum candidato nas eleições 2018. “Qualquer vídeo que esteja rodando de apoio a quaisquer dos candidatos não é verdadeiro, é fake news”, afirmou em vídeo publicado nesta quarta-feira, 3.

A mentira começou a circular após o apresentador entrevistar o presidenciável do PSL, na última sexta-feira, 28 de setembro. Uma das versões do vídeo com o falso apoio a Bolsonaro teve 331 visualizações e 32 mil compartilhamentos desde o domingo, 30 de setembro.