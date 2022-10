Pesquisadora do Datafolha seguiu norma ao recusar entrevista com homem com camisa de candidato

É falso que pesquisadores do Datafolha sejam orientados a não entrevistar eleitores do presidente e candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Um vídeo que viralizou no Facebook mostra um homem tentando gravar o rosto de uma entrevistadora do instituto de pesquisa e “denunciando” que ela se recusou a entrevistá-lo depois que viu que ele usava uma camisa com o rosto de Bolsonaro. Na verdade, a entrevistadora seguiu as normas do instituto para evitar que os resultados das pesquisas sejam enviesados.

Em nota, o Datafolha informou que “veta entrevistas junto a pessoas com bandeiras, camisetas e adesivos de candidatos, de qualquer partido. Essa regra foi estabelecida para que as pesquisas não sejam contaminadas pela ação de militantes ou comitês de campanha”. Não foi possível identificar quando o vídeo foi feito, mas ele foi gravado em frente a uma loja do Supermarket no bairro Piratininga, em Niterói.

Segundo o homem, que usa uma camisa azul com o rosto de Bolsonaro, outros eleitores bolsonaristas também não foram entrevistados, o que, para ele, provaria a “canalhice” do instituto. O Datafolha, porém, explica que “não é permitida a entrevista com pessoas que se ofereçam para ser entrevistadas, para que a pesquisa mantenha a aleatoriedade da amostra”.

Outros casos

Não é a primeira vez que vídeos viralizam nas redes acusando o Datafolha de se recusar a entrevistar eleitores de Jair Bolsonaro. Em maio deste ano, o Estadão Verifica desmentiu um vídeo em que um homem acusava o instituto de “recusar a opinião de eleitores de Bolsonaro”. Na ocasião, ele havia se oferecido para ser entrevistado por uma pesquisadora, que explicou que não podia entrevistar ninguém que se oferecesse para participar, independente do partido.

Em setembro, outro vídeo se espalhou após um homem se aproximar de uma pesquisadora do Datafolha em São Paulo e pedir para ser entrevistado. A mulher recusou e o homem gravou um vídeo dizendo que o instituto só aceitava entrevistar eleitores de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O Comprova mostrou que não apenas o Datafolha, como outros institutos de pesquisa costumam recusar entrevistas com pessoas que se oferecem para tal, justamente para evitar vieses.

Em nota divulgada na ocasião, o Datafolha explicou que os questionários feitos pelos pesquisadores na rua são checados remotamente e que, caso essa norma de não entrevistar pessoas que se ofereçam seja desrespeitada, todos os questionários do entrevistador são excluídos, para que o resultado não seja contaminado.

“Diante da recusa em não em não entrevistar pessoas que se ofereçam ou agressivamente exijam responder a um questionário, a pesquisadora não só atendeu a todos os parâmetros que uma pesquisa séria deve seguir, mas também protegeu o objetivo do seu trabalho”, diz comunicado.

Este boato foi checado por aparecer entre os principais conteúdos suspeitos que circulam no Facebook.

